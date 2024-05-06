Командам Подмосковья удалось хорошо показать себя в ходе футбольного тура второй лиги

Команды Подмосковья громко заявили о себе во время футбольного тура второй лиги

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во второй лиге чемпионата России по футболу подмосковные команды продолжают свои выступления, показывая хорошие результаты.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В группе 2 дивизиона Б "Сатурн" из Раменского смог одержать победу над "Динамо-2" со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре был забит на 20-й минуте игры Ильей Воротниковым, пишут "Вести Подмосковья".

В той же группе "Знамя Труда" из Орехово-Зуево смогло заработать одно очко, сыграв вничью 1:1 против "Луки-Энергии".

В группе 3 прошли два матча между подмосковными командами. "Коломна" уступила дома "Космосу" из Долгопрудного со счетом 1:3. Гости забили первый гол с пенальти, реализованным Егором Пономаревым, а затем еще два мяча благодаря точным ударам Алексея Логвинова и Максима Александрова. "Коломна" ответила только одним голом, забитым Арсением Ерастовым.

В матче между "Композитом" из Павловского Посада и "Квантом" из Обнинска команды сыграли вничью 3:2. В первом тайме оба коллектива забили по два гола, а победный результат для "Композита" принес точный удар Александра Ионова.

В дубле ФК "Химки" также было заметно крепкое выступление, они победили "Строгино" со счетом 3:2. Голы в этом матче были забиты Олегом Трофимовым, Алексеем Лариным и Максимом Гавриловым для "Химки-2".

В турнирной таблице группы 3 лидирует команда "Композит" со своими пятью победами, на втором месте находится "Химки-2", а "Космос" занимает четвертое место. "Коломна" пока находится в конце таблицы.

Подмосковные команды продолжают радовать своих болельщиков своими результатами в чемпионате. Они демонстрируют силу и добиваются успехов на футбольном поле.