Помощник тренера "Зенита" объяснил, почему считает свою команду народной

Помощник тренера "Зенита" назвал свою команду флагманом российского футбола

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук выразил свою точку зрения о народной команде в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он считает, что "Зенит" является флагманом российского футбола. Доказательством этому, по его мнению, служит пять последовательных чемпионских титулов клуба.

"Кого в России считаю народной командой? Думаю, каждый останется при своём мнении. Я считаю, "Зенит" — флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами", — сказал Тимощук.

В то же время Тимощук упомянул, что история свидетельствует в пользу "Спартака" и множество людей поддерживают эту команду. Он считает, что наличие традиций и сильной фанатской поддержки являются важными факторами для успеха любого клуба.

Необходимо отметить, что "Зенит" становился чемпионом России в последние пять сезонов подряд и в настоящее время лидирует в турнирной таблице с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя, "Краснодара".