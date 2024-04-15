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Помощник тренера "Зенита" объяснил, почему считает свою команду народной

Помощник тренера "Зенита" назвал свою команду флагманом российского футбола

1:00
Спорт

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук выразил свою точку зрения о народной команде в России.

Помощник тренера "Зенита" назвал свою команду флагманом российского футбола
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он считает, что "Зенит" является флагманом российского футбола. Доказательством этому, по его мнению, служит пять последовательных чемпионских титулов клуба.

"Кого в России считаю народной командой? Думаю, каждый останется при своём мнении. Я считаю, "Зенит" — флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами", — сказал Тимощук.

В то же время Тимощук упомянул, что история свидетельствует в пользу "Спартака" и множество людей поддерживают эту команду. Он считает, что наличие традиций и сильной фанатской поддержки являются важными факторами для успеха любого клуба.

Необходимо отметить, что "Зенит" становился чемпионом России в последние пять сезонов подряд и в настоящее время лидирует в турнирной таблице с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя, "Краснодара".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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