Пытается довести до блеска: по какой причине кошка постоянно лижет руки хозяина

Ветеринары дали ответ, почему кошка постоянно лижет руки хозяина

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Неудивительно, когда кошка время от времени лижет руки или лицо своего владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, если кошка делает это слишком часто, может возникнуть вопрос: есть ли повод для беспокойства? Иногда это нормальное поведение, но в других случаях может потребоваться вмешательство.

Почему же кошка может вести себя необычно?

Кошка стремится привлечь внимание

Кошки могут облизывать человека, чтобы дать понять: "Мне скучно. Давай поиграем". Если это происходит слишком часто, вероятно, владелец не уделяет достаточно внимания своему питомцу. Это требует исправления.

Кошка мечет территорию

Возможно, кошка использует свой язык не для взаимодействия с хозяином, а для обозначения своей территории. Если дома живёт несколько кошек, не удивительно, что они начинают "соревноваться" за территорию.

Кошка испытывает стресс

Иногда кошка может лижет хозяина, пытаясь справиться со стрессом.

Если кошка кажется напуганной, важно проявить к ней заботу, а иногда может потребоваться консультация ветеринара.