Пенсии в мае: шокирующие изменения и неожиданные доплаты

В начале мая пенсии будут начислены гражданам согласно измененному графику, сообщает издание Life.
В региональных отделениях Социального фонда России отмечается корректировка графика работы в связи с майскими праздниками.
Так, на текущей неделе обслуживание клиентов будет доступно в субботу, 27 апреля, поскольку этот день официально признан рабочим.
По мнению юриста Елены Кузнецовой, если выплата пенсии осуществляется на карточку, то она будет произведена в соответствии с графиком или даже раньше, если день выплаты приходится на выходной или праздник.
Отмечается, что размер пенсии некоторым категориям получателей будет пересчитан. Будет скорректирован размер доплат к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и пенсионерам, работавшим в угольной промышленности, как утверждают специалисты.
По данным специалистов, некоторым гражданам будет направлена доплата в размере 10 тысяч рублей. Пенсионеры, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, могут рассчитывать на эту выплату.
Кроме того, предусмотрены и региональные доплаты, суммы которых различаются в зависимости от региона и категории получателя, варьируя от 3000 до 50 000 рублей.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".