Пенсии в мае: шокирующие изменения и неожиданные доплаты

Пенсии в мае россиянам начислят по измененному графику

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале мая пенсии будут начислены гражданам согласно измененному графику, сообщает издание Life.

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В региональных отделениях Социального фонда России отмечается корректировка графика работы в связи с майскими праздниками.

Так, на текущей неделе обслуживание клиентов будет доступно в субботу, 27 апреля, поскольку этот день официально признан рабочим.

По мнению юриста Елены Кузнецовой, если выплата пенсии осуществляется на карточку, то она будет произведена в соответствии с графиком или даже раньше, если день выплаты приходится на выходной или праздник.

Отмечается, что размер пенсии некоторым категориям получателей будет пересчитан. Будет скорректирован размер доплат к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и пенсионерам, работавшим в угольной промышленности, как утверждают специалисты.

По данным специалистов, некоторым гражданам будет направлена доплата в размере 10 тысяч рублей. Пенсионеры, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, могут рассчитывать на эту выплату.

Кроме того, предусмотрены и региональные доплаты, суммы которых различаются в зависимости от региона и категории получателя, варьируя от 3000 до 50 000 рублей.