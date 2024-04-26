Президент РПЛ сообщил, кого бы он хотел видеть тренерами 16 клубов Российской Премьер-Лиги

Президент РПЛ Алаев мечтает, чтобы российские топ-тренеры тренировали 16 клубов РПЛ

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Александр Алаев, руководящий Российской Премьер-Лигой, поделился своими мыслями о тренерах в клубах чемпионата России.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда президенту РПЛ был задан вопрос о том, кого он хотел бы видеть на посту главного тренера "Спартака", Алаев отметил, что как болельщик он желает видеть команду, игра которой соответствует величию и бренду "Спартака".

Относительно выбора тренера, Алаев считает, что это решение должно приняться акционерами клуба, которые являются опытными людьми и способны сделать правильный выбор. Алаев добавил, что хотя у него есть своё мнение по этому поводу, он не собирается давать советы или высказывать его.

Кроме того, Алаев выразил свою надежду на то, что в каждом из 16 клубов РПЛ будут работать действительно квалифицированные отечественные тренеры.

Он хотел бы видеть, чтобы эти тренеры были на достойном уровне исходя из международных стандартов, и их работой интересовались бы не только отечественные, но и западные клубы. Однако он признает, что в реальности такой идеальный состав тренеров сложно собрать.

"Мне бы хотелось, чтобы 16 клубов РПЛ тренировали 16 топ-тренеров из России, за которых боролись бы западные клубы, но в реальности такое не возможно. Хотелось бы, чтобы работали качественные тренеры", — сказал Алаев в разговоре с "Чемпионатом".