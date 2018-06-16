"И, как прежде, во всем виноват Чубайс"

О стремлении к личной выгоде, предприимчивости, последовательности, страсти к накопительству и экономности, а также склонности к эзотерике рожденных 16 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Находясь в рамках одной парадигмы, трудно себе представить другую парадигму", — так писал рожденный сегодня шотландский экономист, философ-этик и один из основоположников современной экономической теории Адам Смит. Рассмотрим подробнее те парадигмы, в которых находятся Близнецы, рожденные 16 июня.

Рожденные сегодня знают толк в инвестировании капиталов. Оба эти понятия — и "инвестиции", и "капитал" — подразумевают наличие денег, но могут служить и метафорой применительно к другим сферам жизнедеятельности человека (скажем, карьера, семья), и именно в эти сферы активно вкладывают свою энергию рожденные 16 июня.

Возможно, самый яркий представитель дня сегодняшнего — это экономист Адам Смит. Именно он является основоположником экономической теории как науки. Именно Смит изложил логичную систему, которая объяснила работу свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего политического управления. Этот подход до сих пор является основой экономического образования.

Смит сформулировал концепции "экономического человека" и "естественного порядка". Смит считал, что человек является основой для всего общества, и исследовал поведение человека с его мотивами и стремлением к личной выгоде.

Стремление к личной выгоде — это качество часто приписывают рожденному сегодня российскому политику и государственному деятелю Анатолию Чубайсу (фото). Чубайс является, наверное, самой неоднозначной фигурой в российской публичной политике и одним из самых непопулярных государственных деятелей России последних десятилетий. По различным опросам социологов разных лет, подавляющее большинство населения России отрицательно оценили действия Чубайса. Он характеризовался как "человек, действующий во вред России", "дискредитатор реформ", "вор" и "жулик". Ну а фраза "Во всем виноват Чубайс" плотно закрепилась за политиком вот уже многие годы.

Даже из неудач и кризисов Близнецы, рожденные 16 июня, умудряются извлечь положительное зерно для своих начинаний и проектов, мастерски превращая недостатки в преимущества. В этом смысле они настоящие капиталисты.

Рожденные 16 июня — стайеры по природе и умеют заглядывать далеко в будущее, предпочитая перспективу сиюминутной выгоде. Они не страшатся ситуаций, когда проект с самого начала не оборачивается немедленной прибылью, — напротив, им нравится наблюдать за ростом и развитием собственного детища. В каком-то смысле их можно сравнить с садовниками. Тщательная подготовка, посев в правильно выбранный момент, уход за растениями и, наконец, сбор урожая — все это органично сочетается в жизни рожденных 16 июня.

Тщательная подготовка и удар в правильно выбранный момент всегда отличали на ринге лучшего боксера-легковеса XX века Роберта Дурана. В 2016 году о жизни Дурана был снят художественный фильм "Каменные кулаки". За свою боксерскую карьеру панамский боксер становился чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Постоянно менять не только свой имидж, но и вес заодно — это любимое занятие многих Близнецов.

Шесть раз становился чемпионом мира и дважды Олимпийским чемпионом родившийся сегодня замечательный фигурист, партнер Ирины Родниной, легендарный спортсмен Александр Зайцев.

Снялся более чем в 350 фильмах пришедший сегодня в наш мир один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Индии Митхун Чакраборти.

Написал более 300 музыкальных произведений в разных жанрах замечательный композитор, джазмен, рок-пианист, аранжировщик, участник группы "Аквариум" Сергей Курехин (фото).

Близнецы, рожденные сегодня, не боятся менять коней на переправе, если это сулит выигрыш. Рожденным 16 июня импонируют различные формы накопительства и экономии средств для последующего вложения в прибыльный бизнес. Однако они могут перестараться в плане осторожности и упустить хороший шанс из-за нерешительности или попросту боязни рискнуть.

Люди, чей день рождения — 16 июня, должны опасаться тенденции к стяжательству и скупости, накоплению денег ради самих денег. Те, кто мудрее, понимают, что деньги — это флюид, форма энергии и ее нужно поддерживать в постоянном движении, контролируя поток и не допуская его иссушения. Они понимают, что деньги (как и любую энергию) нужно расходовать, чтобы они вернулись к тебе двойной, тройной прибылью, и так до бесконечности.

Сегодняшний день подарил миру двух замечательных эзотериков, которые прекрасно управляли энергиями и сделали замечательные открытия в этой сфере.

Математик, физик и геофизик Александр Фридман стал основоположником современной физической космологии и автором исторически первой нестационарной модели Вселенной.

Рожденная сегодня Алиса Бейли являлась автором книг по духовной, оккультной, астрологической и религиозной тематике. Книги и идеи Алисы Бейли являются одним из источников движения нью-эйдж, и считается, что она ввела сам термин New Age ("новая эра").

Алиса Бейли писала на религиозные темы, включая христианство, хотя ее труды сильно отличаются от многих аспектов христианства и других традиционных религий. Ее видение объединенного общества включает новую мировую религию, отличную от традиционных религиозных форм и включающую концепцию эры Водолея, то есть той эпохи, которую Алиса Бейли назвала Нью Эйдж.

Близнецам, рожденным 16 июня, приходится все время бороться за сохранение баланса между активностью, решительностью, с одной стороны, и умением быть терпеливыми — с другой. Иными словами, им нужно выработать чутье на правильный момент.

Безусловно, рожденные 16 июня наделены особым психологическим даром, потому-то их так влекут эзотерика, экстрасенсорика и спиритизм. Для них, кстати, не существует противоречия между физической и духовной сторонами жизни. Они одновременно и практичны, и мечтательны и к тому же прекрасно уживаются со всеми окружающими нас мирами.

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