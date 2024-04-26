Ваш кот не терпит вашего партнёра: узнайте почему он может быть не так уж и неправ

Что делать, если кот ненавидит вашего партнёра

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда наши кошки кажутся холодными к новым знакомым, это может даже льстить: кажется, что питомец ревнует нас или просто больше любит, и в общем-то это нормально. Было бы странно, если бы вашему кошачьему спутнику больше понравился незнакомец, чем его хозяин! Но со временем, несмотря на ваши усилия, кошка продолжает фыркать и держать обиду на вашего партнёра только за его присутствие. Вы в недоумении, почему это происходит?

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"Чаще всего это происходит из-за того, что кошка плохо социализирована и боится незнакомцев," — объясняет специалист по поведению кошек Дженнифер Ван де Кифт. "Ваш партнёр может часто появляться у вас дома, но кошке не хватило времени адаптироваться."

Социализация проще всего проходит в первые месяцы жизни животного, когда всё ново и кошка ещё не испытывает страха перед людьми и такими вещами, как пылесосы. Но даже если кошка плохо социализирована в юности, она всё ещё может измениться.

Впрочем, некоторые кошки могут быть по своей природе менее общительными, и придётся принять это. Тем не менее, со временем они обычно хорошо адаптируются к новым условиям.

Попробуйте чаще приглашать друзей и родственников, чтобы облегчить вашему партнёру вхождение в доверие к питомцу. Даже если это не улучшит социализацию кошки, такой подход может помочь снять напряжение. Но если ваш партнёр обращается с животным грубо, вам стоит поставить интересы кошки на первое место.

Если кошка боится или шипит на вашего партнёра без видимой причины, возможно, он напоминает ей кого-то из прошлого. По словам Ван де Кифт, "кошки, которые раньше жили на улице, могут быть особенно осторожными".

Проанализируйте поведение вашего партнёра: может быть, он слишком громко говорит или каким-то образом нарушает привычный порядок дома? Обратите внимание на поведение кошки, позвольте ей самой подходить к вам. Это поможет ей чувствовать себя в безопасности.

"Попробуйте технику медленного моргания," — предлагает Ван де Кифт. "Это кошачий способ показать, что они расслаблены и доверяют вам. Ваш партнёр может этим воспользоваться, чтобы улучшить отношения с кошкой." Но помните, даже после всех этих усилий кошка может не полюбить вашего партнёра так же сильно, как любит вас. Но в конце концов, это вполне естественно!