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Этот сорт кустового укропа: вырастают без зонтиков, дают много зелени

Почему стоит посадить кустовой укроп

1:08
Садоводство » Советы

Существуют сорта кустового укропа. Их ещё называют укропом без зонтиков. Зонтики у них, конечно, есть, но такие сорта средне- или позднеспелые и не успевают созреть в нашем климате.  

Почему стоит посадить кустовой укроп
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ихз преимущества: 

  • У этих сортов не образуется стрелка и семян.
  • Они не захватывают весь огород, так что не нужно время тратить на выдергивание выросшего укропа.
  • Зелень у них сочная и растет до самых морозов.

Единственный минус — зелень начинает расти медленно, примерно через 45 дней. Но это не проблема, потому что обычный укроп успевает вырасти через 30–35 дней, а его зонтики идеально подходят для соления.

Попробуйте сорт "Аллигатор".

Для кустового укропа нужна небольшая грядка. Зелени он дает много и до самых морозов. Расстояние между кустиками при посадке должно быть не менее 20–30 см. В высоту куст может вырасти до 1,5 м. Уход за ним стандартный — прореживание, рыхление и полив. 
 

ОБЗОР УКРОПА АЛЛИГАТОР
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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