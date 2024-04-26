Этот сорт кустового укропа: вырастают без зонтиков, дают много зелени

Существуют сорта кустового укропа. Их ещё называют укропом без зонтиков. Зонтики у них, конечно, есть, но такие сорта средне- или позднеспелые и не успевают созреть в нашем климате.
Ихз преимущества:
Единственный минус — зелень начинает расти медленно, примерно через 45 дней. Но это не проблема, потому что обычный укроп успевает вырасти через 30–35 дней, а его зонтики идеально подходят для соления.
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Для кустового укропа нужна небольшая грядка. Зелени он дает много и до самых морозов. Расстояние между кустиками при посадке должно быть не менее 20–30 см. В высоту куст может вырасти до 1,5 м. Уход за ним стандартный — прореживание, рыхление и полив.
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