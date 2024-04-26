Этот сорт кустового укропа: вырастают без зонтиков, дают много зелени

Почему стоит посадить кустовой укроп

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существуют сорта кустового укропа. Их ещё называют укропом без зонтиков. Зонтики у них, конечно, есть, но такие сорта средне- или позднеспелые и не успевают созреть в нашем климате.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ихз преимущества:

У этих сортов не образуется стрелка и семян.

Они не захватывают весь огород, так что не нужно время тратить на выдергивание выросшего укропа.

Зелень у них сочная и растет до самых морозов.

Единственный минус — зелень начинает расти медленно, примерно через 45 дней. Но это не проблема, потому что обычный укроп успевает вырасти через 30–35 дней, а его зонтики идеально подходят для соления.

Попробуйте сорт "Аллигатор".

Для кустового укропа нужна небольшая грядка. Зелени он дает много и до самых морозов. Расстояние между кустиками при посадке должно быть не менее 20–30 см. В высоту куст может вырасти до 1,5 м. Уход за ним стандартный — прореживание, рыхление и полив.

