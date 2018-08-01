Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо?

Об общительности, артистичности, харизматичности, уверенности и обаянии рожденных 2 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Господь Бог дал каждому из нас 350 миллионов минут для жизни. И человеку надо решать, что делать со всеми этими минутами. Можно их потратить впустую. Но я думаю, самодисциплина в том и состоит, чтобы не тратить время попусту. Ведь усталость — это тоже явление психологическое", — такую формулу жизни провозгласил рожденный сегодня израильский политик Шимон Перес.

Этот легендарный государственный деятель Израиля сам ни разу не нарушал ни свою формулу жизни, ни свою Формулу небес бесстрашного и трудолюбивого Льва. Его политическая карьера длилась более 70 лет, и на 2014 год в должности президента Израиля он являлся самым пожилым действующим главой государства на планете в возрасте 91 года.

Львы, родившиеся 2 августа, любят окружать себя волнующей и драматической атмосферой. Подобно большинству Львов, герои сегодняшнего дня общительны, и для счастья им требуются любовь и внимание. Находясь в компании одного-единственного человека или общаясь с большой группой, Львы сегодняшнего дня все равно играют красивый спектакль для своей аудитории, получая в награду славу и любовь. Их львиная яркая личность и харизма затмевают всех вокруг, а уверенность и обаяние приковывают к ним всеобщее внимание. Однажды сформировав свой характер благодаря возвышенным идеалам, рожденные 2 августа искренне начинают верить во все, что делают и говорят.

Осознанность каждой мелодии при ее написании стала фирменным почерком с ранних лет красивого и трогательного Льва сегодняшнего дня советского композитора Георгия Мовсесяна. Среди множества популярных шлягеров наибольшую любовь слушателей композитору принесла серия его "сентиментальных новелл". Новеллы исполнил Вахтанг Кикабидзе, стихи написали поэты Михаил Танич и Роберт Рождественский. Так появились знаменитые "Мои года" и "Проводы любви".

Львы, рожденные 2 августа, способны найти себе применение в различных областях жизни, придавая тому, чем они занимаются, свой личный, непередаваемый колорит. Хотя другим иногда и кажется, что эти люди сходят с ума, оставляя деятельность, приносящую им стабильный доход и успех, поддаваясь новому искушению, они снова и снова демонстрируют свою способность обратить в триумф то, на что были направлены их последние усилия, не жертвуя при этом своей основной сущностью. Подобно хамелеону, они предаются переменам, оставаясь в то же время самими собой.

Участнику гражданской войны в США, юристу, журналисту и писателю Генри Стилу Олкотту удавалось в жизни многое, и во всем, чем он занимался, он достигал совершенства. В молодости занимался агрономией, написал книгу по сахарному тростнику, которая принесла ему международную известность. Но от должности профессора агрономии в Афинском университете Олкотт тогда отказался.

Затем он был редактором в популярной газете "Нью-Йорк трибьюн", затем служил в армии северян, по окончании войны три года изучал юриспруденцию. А затем произошел резкий поворот от престижных и денежных профессий в сторону спиритизма и эзотерических практик. Вместе с известной уже в те годы в этой сфере Еленой Блаватской Олкотт создал Теософское общество и стал его первым президентом.

Как президент Теософского общества Олкотт положил начало возрождению буддизма на Шри-Ланке. Теософское общество переехало в столицу Шри-Ланки Коломбо и основало здесь более 200 буддийских школ и несколько колледжей.

Для многих Львов, рожденных 2 августа, часто является проблемой тот факт, что они сильно испытывают или даже на некоторое время утрачивают доверие окружающих. Борцы по натуре, рожденные в этот день не позволяют общественному мнению отвратить их от стремления к гибельному или невероятному. Может быть, через много лет те, кто работает или живет с ними, начнут видеть мудрость в том, что они делают, и будут не только больше уважать их, но также верить в практичность их идей невзирая на то, как эти идеи выглядят.

Такими идеями всю свою жизнь одновременно удивлял, раздражал и радовал общественность английский физик Джон Тиндаль. Его основные труды были в области акустики, поглощения теплого излучения газами и парами и рассеивания света в мутных средах. Как и его однодневник Генри Олкотт, Тиндаль так же всю жизнь занимался особенностями магнетизма.

В 1869 году ученый предпринял попытку обосновать голубой цвет неба. Ученый предположил, что пыль и другие частицы рассеивают свет. Синий цвет рассеивается в наименьшей степени и проходит слои таких частиц, достигая поверхности Земли. В своей лаборатории он создал модель смога и осветил ее ярким белым лучом. Смог окрасился в глубокий синий цвет. Тиндаль решил, что если бы воздух был абсолютно чист, то ничто бы не рассеивало свет и мы могли бы любоваться ярким белым небом. Современники Тиндаля какое-то время поддерживали эту идею, но потом ушли в версию, что именно воздух, а не пыль и не дым, окрашивает небо в голубой цвет.

Рожденные 2 августа представляют собой многокрасочную палитру — от самых чувствительных до самых бесчувственных душ. Обычно они продолжают идти вперед независимо от того, есть ли у них достаточно сочувствия к тем, кого они уничтожили на своем пути. Как настоящих бульдозеристов, хотя и обладающих весьма идеалистическим мировоззрением, их очень трудно остановить.

Замыслу, таланту и дерзости рожденного сегодня французского скульптора Фредерика Бартольди Америка обязана своим главным символом — статуей Свободы. По слухам, лицо статуи принадлежит матери Бартольди, а тело — любовнице. По другой версии, у Бартольди была французская натурщица для работы над главным символом Америки. Ею являлась красивая, недавно овдовевшая Изабелла Бойер, жена Исаака Зингера, создателя и предпринимателя в области швейных машин.

Рожденный сегодня британский Лев Голливуда замечательный актер Питер О'Тул имел больше всех номинаций на "Оскар"(восемь) за актерскую работу, но без единой победы. Даже сложно себе вообразить, что творилось восемь раз в тщеславном и горделивом сердце актера-Льва, когда каждый раз его оставляли без заветной статуэтки. Но в качестве компенсации Питер О'Тул за свою полувековую карьеру был удостоен четырех "Золотых глобусов".

В отличие от Питера О'Тула награды любят рожденного сегодня российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Он многократный чемпион России и мира по боевому самбо и чемпион Европы.

Но больше всего запомнился чемпион Лев своими яркими скандалами в нетрезвом виде (именно эти факты больше всего роднят Емельяненко с Питером О'Тулом в молодости). В 2012 году от приставал к пассажирам в самолете и провоцировал их на драку. Через год устроил драку в одном из московских кафе. Через год он неоднократно был замечен на тренировках в нетрезвом виде и отказывался сдавать анализы медицинской комиссии.

А еще через год Емельяненко попал в тяжелую автомобильную катастрофу и в том же году проходил по делу о нанесении побоев и изнасиловании 26-летней домработницы, за что был приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы. Емельяненко отбывал наказание в колонии общего режима. В конце 2016 года спортсмен вышел на свободу.

Гораздо более продуктивно, чем Емельяненко, использовал свою замечательную львиную энергию дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, совершивший три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут.

Быковский вошел в историю советской космонавтики под номером пять, что изначально противоречит Формуле небес. Львы не могут быть под номером пять, они могут быть только первыми и единственными. Поэтому Быковский и является единственным космонавтом в истории, совершившим космический полет ранее всех других живущих космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на космических кораблях "Восток" и "Восход", кто совершил три космических полета.

Лауреат Нобелевской премии мира израильский гуру Шимон Перес открывал нам своими мудрыми мыслями Формулу небес дня сегодняшнего. Он же ее и закончит: "Спрашивают меня, оптимист я или пессимист. Мой ответ: оптимисты и пессимисты умирают одинаково, а живут по-разному. И если я могу предложить людям, то я бы предложил жить, как оптимисты".

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