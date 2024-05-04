Спрос на малогабаритные квартиры в Москве растет из-за увеличения ипотечных ставок

Вырос спрос на малогабаритные квартиры среди Москвичей

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время в столичном рынке первичного жилья наблюдается рост спроса на студии и компактные квартиры. Причиной этому является удорожание ипотечных кредитов, как указывают эксперты из компании "Инком-Недвижимость".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

С увеличением ставок по ипотеке, покупатели новостроек массового сегмента начали предпочитать жилье с меньшей площадью. Согласно анализу аналитиков, в настоящее время 28,8% покупателей останавливают свой выбор на однокомнатных квартирах и евродвушках площадью 35-40 квадратных метров. Почти 51% продаж приходится на студии площадью 20-25 квадратных метров, как рассказывает Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" в "Инком-Недвижимость". По его словам, в 2021–2022 годах доля таких сделок составляла менее 30%.

Лишь 5% покупателей приобретают трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 75-80 квадратных метров. Этот показатель ранее достигал 20%. Квартиры с двумя комнатами и евротрешки площадью 50-55 квадратных метров выбирают 15,5% покупателей, в то время как два года назад такие сделки составляли 50%.

Эксперты также отмечают увеличение интереса к апартаментам и машино-местам, последние выбирают 60% инвесторов за высокую доходность и отсутствие дополнительных расходов на содержание.