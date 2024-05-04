Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы экспертов: как избежать перегрева двигателя в майских пробках
68-летняя Наталья Андрейченко отправилась в салон красоты в свой день рождения
Ученые-климатологи из США предупредили, что лето-2024 будет рекордно жарким
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Ксения Собчак призвала отстать от Насти Ивлеевой: "Не судите, да не судимы будете".

Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди

0:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призвала следовать евангельской мудрости и не судить блогера Настю Ивлееву.

Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК -аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public domain

Собчак обратила внимание на обилие мемов и шуток, которые появились после интервью Насти Ивлеевой.

Она отметила, что те, кто бросают в Ивлееву камни, сами не отличаются особой праведностью.

"Все эти "праведные" люди далеко не святые, с кучей своего …. из компромиссов и страхов, косяков и зашкваров", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она призвала критиканов следовать заповеди Христа, которая звучит так: "Не судите, да не судимы будете".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Удаляем пень с помощью соли
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников