Ксения Собчак призвала отстать от Насти Ивлеевой: "Не судите, да не судимы будете".

Ксения Собчак призвала следовать евангельской мудрости и не судить блогера Настю Ивлееву.
Собчак обратила внимание на обилие мемов и шуток, которые появились после интервью Насти Ивлеевой.
Она отметила, что те, кто бросают в Ивлееву камни, сами не отличаются особой праведностью.
"Все эти "праведные" люди далеко не святые, с кучей своего …. из компромиссов и страхов, косяков и зашкваров", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она призвала критиканов следовать заповеди Христа, которая звучит так: "Не судите, да не судимы будете".
Артист раскрыл подробности личной жизни.