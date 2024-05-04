Ксения Собчак призвала отстать от Насти Ивлеевой: "Не судите, да не судимы будете".

Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак призвала следовать евангельской мудрости и не судить блогера Настю Ивлееву.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК -аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public domain

Собчак обратила внимание на обилие мемов и шуток, которые появились после интервью Насти Ивлеевой.

Она отметила, что те, кто бросают в Ивлееву камни, сами не отличаются особой праведностью.

"Все эти "праведные" люди далеко не святые, с кучей своего …. из компромиссов и страхов, косяков и зашкваров", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она призвала критиканов следовать заповеди Христа, которая звучит так: "Не судите, да не судимы будете".