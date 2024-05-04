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Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях

0:44
Спорт

Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, как облегчить состояние при боли в тазобедренных суставах. Он назвал упражнения для этого.

Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра. И запомните: перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы", — рассказал он журналистам "СЭ".

Упражнения, которые помогут облегчить боль в тазобедренных суставах: четырехточечный угол; приседания; боковые выпады; растяжка бедра в положении лежа на спине; растяжка бедра сидя.

Важно, что перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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