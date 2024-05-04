Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях

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Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, как облегчить состояние при боли в тазобедренных суставах. Он назвал упражнения для этого.

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"Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра. И запомните: перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы", — рассказал он журналистам "СЭ".

Упражнения, которые помогут облегчить боль в тазобедренных суставах: четырехточечный угол; приседания; боковые выпады; растяжка бедра в положении лежа на спине; растяжка бедра сидя.

Важно, что перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.