Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях

Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, как облегчить состояние при боли в тазобедренных суставах. Он назвал упражнения для этого.
"Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра. И запомните: перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы", — рассказал он журналистам "СЭ".
Упражнения, которые помогут облегчить боль в тазобедренных суставах: четырехточечный угол; приседания; боковые выпады; растяжка бедра в положении лежа на спине; растяжка бедра сидя.
Важно, что перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
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