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Автор Инна Новикова

Климат и история стали разменной монетой

Общество » Семья » Воспитание

Чего нам ждать от климата дальше? Это мы губим планету или она нас? Как Грета Тунберг стала товарным знаком? Почему экологи больше заботятся не о природе, а о своем кармане?

Что происходит с историей? Почему многие ее стараются переписать и перетолковать в угоду своим нынешним интересам? Восторжествует ли правда? Почему наши исторические фильмы не рассказывают правды об истории?

Эти темы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Как заработать на климате?

— Дмитрий Николаевич, ученые предсказали России новые бесснежные зимы. При этом одни говорят про глобальное потепление, другие обещают глобальное похолодание. Но в любом случае климат действительно очень сильно изменился и стал крайне неустойчивым, участились всевозможные стихийные бедствия. Это уже всем совершенно ясно. Мы угробили нашу планету, как вы считаете? Или это естественные длительные эпохальные природные процессы смены климата, а может быть, наоборот, просто какие-то кратковременные явления?

— Мне сложно об этом судить, я не специалист в этих вопросах.

— Понятно, что вы не климатолог.

— Да, это не ко мне. Я ни эколог, ни климатолог. Мне сложно про это говорить.

— Но в прогнозах и специалисты могут ошибаться. А погоду все видят и чувствуют на себе, у каждого есть свое мнение. Нам легче от того, что зима не такая холодная, как обычно?

— Я как политический консультант могу сказать только одно:

на этой теме очень многие спекулируют.

И кстати, одна из новостей этой недели — это то, что Грета Тунберг, которая стала прямо-таки новым символом экологического движения, пошла регистрировать товарный знак. Все мы прекрасно понимаем, для чего они регистрируются. Для того чтобы зарабатывать. Элементарно.

Сразу же пошла монетизация известности, надо получать деньги за счет этой общественной деятельности. Оказывается, там были не какие-то искренние интересы, а просто человек хочет на этом зарабатывать.

И в целом, опять же, как политконсультант, я вижу, на этих темах очень часто пытаются заработать и бывает, что очень неплохо зарабатывают. А где там правда, где ложь, где истина, а где фантазии, мне самому достаточно сложно определить.

Дискуссия по климату расставит точки над i

— Но при этом, заметьте, ученые чаще всего отмалчиваются или отвечают крайне туманно и неопределенно.

— А наших ученых, может быть, и не спрашивают.

— Но все-таки кто-то говорит, что все ужасно и кошмарно, кто-то утверждает, что ничего страшного — дело-то житейское…

— Но дискуссия есть, и это, в общем-то, вполне нормально.

И кстати, я как раз думаю, что мы обязательно услышим наших ученых, потому что давайте не будем забывать, что у нас приближается важное событие, важная дата в истории освоения Арктики.

А эта территория земного шара, которая как раз очень сильно, наверное, больше всех, зависит от изменения климата. И как раз мы — ближайшие.

Поэтому я думаю, что год-два мы будем слышать часто и много мнений ученых на эту тему и заодно, я надеюсь, дискуссия будет широкой. Мы послушаем разные точки зрения. И конечно, я надеюсь, что СМИ будут давать высказываться всем странам и разным специалистам с разными мнениями.

— Между прочим, как раз недавно было 200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

— У нас сейчас и это открытие пытаются оспаривать…

Вроде бы наступил информационный век — вся информация на виду, но как раз сейчас многие хотят переписать историю и по своему толковать современность, присвоить себе право на истину.

Как пытаются переписать историю

— Например, мероприятия в память освобождения Освенцима... И опять пытаются перевернуть все с ног на голову, выдать черное за белое. Теперь уже Зеленский сообщил о том, что Освенцим освобождал Первый украинский фронт, а значит, Украина, и еще много чего наговорил. А в "Википедии" уничтожаются снимки, где изображены солдаты Красной армии в момент освобождения Освенцима. То есть сейчас такая зачистка истории идет со всех сторон.

— А это как раз тот наглядный пример, когда, к сожалению, история переписывается, переписывается постоянно и целенаправленно.

— При наличии огромного количества свидетельств, документов, фотографий, видеосъемки...

Но в чем проблема?

Проблема в стандартах, в форматах современного мира.

Нам очень многое хорошо понятно, потому что мы с вами учились по одним учебникам, а даже наши нынешние школьники учатся уже по другим учебникам, они живут в другом мире. То есть наше мировоззрение складывалось определенным образом, у них оно складывается другим образом.

В современном мире с насыщенным потоком информации иногда, особенно молодым людям, бывает проще поверить какому-нибудь голливудскому блокбастеру, чем копаться в учебниках, читать воспоминания очевидцев, изучать исторические документы.

Хотя сейчас для этого уже не надо даже идти в библиотеку и, тем более, искать в архивах. Я думаю, все-таки время само все расставит на свои места.

Тем более, в этом году мы отмечаем 75-летие Победы. У нас в этом году будут большие, крупные события по празднованию Дня Победы. И российские государственные деятели поднимают вопрос о сохранении исторической памяти. И думаю, что все-таки мы к этому вернемся.

Я надеюсь, что кто-то замахнется на то, чтобы снимать качественные, красивые, интересные и правдивые фильмы, которые будут рассказывать правду.

Это один из таких инструментов.

— Пока в основном исторические фильмы вызывают негативную реакцию.

— Соглашусь. 

— Разрекламированные "Сталинград" и "Викинг", с точки зрения, истории совершенно никуда не годятся.

— Да, но есть все-таки и хорошие примеры. Относительно свежий "Балканский рубеж" многим понравился, и он показал хорошие сборы. Общество хорошо его восприняло. Там же действительно красивая история.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы климат фильмы арктика освенцим антарктида кинематограф инна новикова грета тунберг дмитрий фетисов необычная неделя экспертное мнение владимир зеленский историческая правда
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