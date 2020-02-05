Коронавирус обострил проблемы здравоохранения

Насколько серьезна для человечества опасность коронавируса и как с ним бороться? Может ли Россия помочь Китаю в этом? Коронавирус — очередной птиче-свинский грипп для обогащения фармацевтов или эта опасность гораздо серьезней?

Почему в официальной медицине процветает шарлатанство? Готова ли ей противостоять наша отреформированная донельзя медицина? Будет ли обратное реформирование реформы или уже без толку?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Коронавирус рушит рынки и закрывает границы

Есть ли в России лекарство от коронавируса

— Дмитрий Николаевич, Россия сразу предложила Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Мы же разработали средства от лихорадки Эболы и сейчас тоже уже получили какие-то материалы, необходимые для вакцины против коронавируса. При этом, хотя этот вирус в Россию еще не пришел, в наших аптеках уже продают лекарство от коронавируса. Как так?

— У нас есть такие проблемы. Я помню, в Государственной Думе большое внимание уделялось этому вопросу несколько лет назад, когда ставился вопрос об импортозамещении, в том числе и лекарств. У нас же совершенно уникальная ситуация.

Понятно, это не моя тема. Я не врач, но я общался с экспертами. Они уверяют, что российские фармацевты делают очень качественную продукцию.

Но из-за того, что на мировом рынке существует сильное лобби транснациональных корпораций, эту продукцию донести на прилавки аптек бывает просто невозможно.

Как подкупают наших врачей

Мы видели расследование, которое ФСБ публиковало, озвучивало открытые цифры: у нас врачи откровенно подкупаются западными медицинскими корпорациями и рекламируют те или иные препараты в интересах этих корпораций.

— Эта история на самом деле уже давняя.

— Да. Но тем не менее ничего не делается для изменения ситуации.

— У нас и рекламируют, и выписывают эти препараты. На постсоветском пространстве всего этого полно.

— У нас есть эта проблема. Она не решается, самое главное. Мы опять в очередной раз про нее говорим, мы видим, что вот это все происходит, но воз и ныне там… Опять же, давайте вспомним препарат "Арбидол", над которым уже все смеялись. Его у нас министр здравоохранения в свое время рекламировала, а потом мы получаем заключения независимых медицинских экспертов, которые говорят, что это вообще абсолютно ни о чем.

Такие ситуации есть. Поэтому, я думаю, что на фоне всего этого ажиотажа производители, конечно, будут еще играть.

Мы увидим рекламу каких-то средств от вирусов, которые на самом деле могут элементарными пустышками, плацебо…

Тут очень важно, чтобы мы слышали мнение компетентных врачей, которые не замотивированы никакими западными корпорациями.

— И западными, и нашими.

— Но наши все-таки поменьше в этом плане работают. Но это, к сожалению, рынок. Поэтому такая печальная ситуация. Мы привыкли, что профессии учителя и врача должны быть независимые, они должна нести разумное, доброе, помогать людям.

Но в наше время мы видим примеры таких рекламных кампаний, когда врачей просто заставляют работать рекламными агентами, если называть вещи своими именами.

Главная проблема нашей медицины

— Если говорить о врачах как о рекламных агентах, то тут нужно еще учитывать, что реформа медицины в России сводится элементарно к тому, что уменьшается количество бесплатных услуг. Изначально предполагается: те, кто может платить, пусть платят. И коммерческие структуры стараются их выжать максимально…

Это, кстати, не только у нас. Например, в Израиле такая же беда, особенно с нашими гражданами, которые едут туда лечиться. Там медики тоже раскручивают своих пациентов, они предлагают им огромное количество ненужных исследований и ненужных лекарств, но при этом плохо лечат. Эта общечеловеческая проблема. Российским клиникам тоже нужно выживать.

— Да, и сейчас во всех крупных городах активно развивается частная медицина.

— Как больной человек может защититься от этого шарлатанства официальной медицины?

— Вы поднимаете очень важный вопрос, на который пока нет ответа… Вот у нас правительство обновилось, я думаю, как раз минздрав должен серьезно заняться этим.

Проблема есть, людям очень сложно выбрать качественного и особенно порядочного врача. Уже без разницы в государственных учреждениях или платных.

Я из личного общения даже знаю, что есть люди, которые ходят в частные клиники, есть люди, которые ходят в муниципальные клиники, и они довольны или недовольны обслуживанием примерно одинаково. Притом что многие люди, для которых вопрос абсолютно не в финансах, предпочитают все-таки бесплатную медицину.

Люди, доход которых позволяет ходить в частные клиники, имели опыт. Часто им там абсолютно не помогли либо помогли некачественно.

Но в то же время они имели положительный опыт взаимодействия с муниципальными клиниками. Поэтому они идут свободно в муниципальную поликлинику и там получают медицинскую помощь.

Мне кажется, вы поднимаете просто невероятно важный вопрос, который сейчас остро стоит перед российским обществом. Такая проблема особенно сильно встала после того, как стали развиваться направления тех самых частных медицинских клиник, которые и врачам предлагали очень неплохие условия.

И врачи шли туда работать, поэтому муниципальная медицина теряла специалистов.

Врачи уходили работать в частные клиники. А тут еще и минздрав реформой ударил…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев