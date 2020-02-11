Губернаторы: как выращивают управленцев в регионах

Почему в общении политиков с простыми людьми стало так много хамства и глупости? Каким регионам повезло с губернаторами? Насколько удачен российский эксперимент с молодыми технократичными губернаторами?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Коронавирус рушит рынки и закрывает границы

Коронавирус обострил проблемы здравоохранения

Что и каким губернаторам прощается

— Дмитрий Николаевич, в связи со скандальными высказываниями нынешних политиков можно вспомнить, как советские руководители общались с народом. Они же фактически вообще никак не общались. Только с речами по бумажкам выступали. Понятно, что правильно говорить не все умеют, при живом общении может и занести куда-то… А сейчас у всех записывающая аппаратура всегда с собой и можно вырвать из контекста любую фразу. В принципе открытое пространство хорошо тем, что глупости и ум каждого видны. Но при этом можно у любого найти неудачные высказывания, а потом использовать их, когда будет нужно. Как вы считаете?

Губернаторы: не все плохи, кто ругается

— Опять же, насколько это повлияет, даст ли какие-то результаты, зависит от того, насколько эффективно и грамотно этот руководитель работает в целом.

Например, Александр Жилкин, губернатор Астраханской области. Я помню прекрасную историю, как Навальный опубликовал расследование про его "Мерседесы" какие-то дорогие. И что говорил народ? Он у нас хорошо работает, наверное, заслужил, не знаем, с каких денег он купил, но имеет право на них ездить…

— Губернатор, наверное, может заработать на "Мерседес".

— Да, в том-то и дело.

Каждый случай по каждому губернатору уникальный.

Есть, конечно, какие-то определенные стандарты, подходы, правила. Но в целом…

— …если хорошо работает, то любят и многое прощают.

— Прощают. Такое всегда было на практике.

Тот же Вадим Потомский. Учитывая, что Орловская область — это регион Центральной России, патриархальный достаточно… С этими выражениями даже, будучи эффективным губернатором, Потомский был своим. Это даже не то, что ему прощали, а приветствовали.

— А если бы семиэтажно залепил, так вообще бы мужики все поняли.

— Может быть. Если смотреть даже по городу, где все-таки население другое, больше молодежи, больше социальными сетями увлечены, то рейтинг не такой высокий. Посмотришь по области — вообще шикарно, особенно в деревнях. Человек объезжал просто все районы области, мог в деревню в выходной день без охраны, без камеры, без всякого вот этого пафоса, без лишнего PR поехать, просто пообщаться с людьми, чтобы понять их проблемы. А это всегда приветствовали.

В Ставропольском крае сейчас — такой же Владимир Владимиров. Первый его срок я бы не назвал эффективным. А сейчас он прямо преобразился и очень эффектно работает, эффективно. Я неоднократно слышал истории, как он садится в машину и сам объезжает край лично. Притом, что край немаленький. Но это постоянно происходит.

И у таких руководителей растет рейтинг прямо на глазах. Всякие истории случаются. Работа чиновника на самом деле очень напряженная, если он действительно работает, не заниматься какими-то коррупционными делами, а реально выполняет свои обязанности перед обществом и государством. Это очень напряженная работа. Срывы бывают. Бывает, что кто-то что-то ляпнул.

— Понятно, что все люди.

— Но Игнатьев не из той категории, конечно.

Молодые губернаторы: эксперимент Кремля

— Как вы вообще оцениваете череду назначений губернаторов, особенно молодых? У них, наверное, есть знания управленческих технологий, они умеют пользоваться электронными системами. Но как они могут реально управлять регионом и работать с людьми? Как они сразу могут быть успешными губернаторами?

— Опять же, надо смотреть по каждому случаю, везде есть особенности.

Действительно, администрация президента задала тренд: должны приходить так называемые технократы и учиться в процессе.

— На людях?…

— По задумке, не на людях, а в условиях. Когда человека бросили в воду, то он должен научиться плавать. Их и отправляют — бросают. Их учат, конечно, перед этим. Им читают действительно серьезные лекции. Но они не имеют опыта публичной политики.

Они не имеют опыта общения с людьми. И на практике зачастую они из-за этого горят.

Но они должны сталкиваться со всеми этими трудностями, решать их.

— Это новая такая метода администрации президента?

— Это выращивание нового управленческого класса.

— А почему нельзя обойтись без экспериментов, а назначать на высокие посты людей, которые уже показали себя как грамотные управленцы?

— Потому что у нас сейчас такая управленческая модель преобладает.

— Почему?

— Необязательно, что она плохая. Мы пока еще не увидели результатов, не прошло время для ее оценки.

— А в мире есть модель, чтобы ставить 30-летних на высокие посты?

— Нет. Одно время такое было во Франции, но этот опыт не прижился. И то это были должности все-таки более мелкие.

Ведь регион — это серьезно, это столько людей, это такая большая зона ответственности. Но опять каких-то критических провалов у нас пока еще не было.

В целом, мне не нравится эта система, и я вижу, что тот самый опыт общения с людьми мало кто из молодых губернаторов приобрел.

Глеб Никитин в Нижегородской области показывал себя сначала как эффективный губернатор, прямо действительно старался, и у него вроде бы неплохо получалось. А потом пошли какие-то скандалы по нему, и сразу было видно разочарование народа. Если смотреть социологию, там большое падение рейтинга.

показывал себя сначала как эффективный губернатор, прямо действительно старался, и у него вроде бы неплохо получалось. А потом пошли какие-то скандалы по нему, и сразу было видно разочарование народа. Если смотреть социологию, там большое падение рейтинга. Антон Алиханов в Калининградской области - я не могу вспомнить ни одно его управленческое достижение. Постоянные скандалы. Вот эти "по кочану".

Если ты не можешь, то учись! Ты должен чувствовать за собой ответственность.

Потому что за тобой в регионе живые люди, про которых президент напоминает чуть ли не каждый день, эти люди должны увидеть изменения на местах.

— А по другим, например, по Ямалу, где тоже молодой губернатор, как?

— По Ямалу ситуация — ни плюс, ни минус. Каких-то там провалов не случается, но там структура была хорошо отлажена Дмитрием Кобылкиным. То есть там тяжело сразу уйти в негатив, и в то же время сложно показать что-то более позитивное.

Дмитрий Кобылкин — все-таки эффективный руководитель, его не просто так забрали в правительство.

Поэтому мы пока не видим ни плюсов, ни минусов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев