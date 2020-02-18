Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения

Как и насколько сильно власть России растеряла свой рейтинг в результате последствий пенсионной реформы? И чего ждать дальше? Чего можно ожидать от нового технократичного кабмина?

Сбудутся ли надежды на отмену пенсионной реформы и повышение уровня жизни? Как заставить чиновников нормально выполнять свои обязанности, а министерства и все остальные государственные учреждения быть эффективными?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Почему Путин поменял правительство

— Дмитрий Николаевич, у нас есть законы, регламентирующие деятельность органов власти и конкретных должностных лиц, но на практике они часто оказываются малоэффективны или совсем не работают. Как заставить чиновников нормально выполнять свои обязанности, а министерства и все остальные государственные учреждения быть эффективными? Возможно ли это?

Мишустина заметили и поставили премьером, потому что он хорошо работал, в том числе, как вы заметили, очень повысил собираемость налогов и цифровизировал систему. Но сможет ли он сделать так, чтобы пошли инвестиции в реальную экономику, предприятия появлялись, рабочие места были, чтобы у людей доходы росли? Недовольство Медведевым и недоверие к нему были огромными в первую очередь потому, что на него сваливали очень сильное падение уровня жизни.

От нового правительства все ждут развития не в отчетах, а на деле, все надеются на реальное повышение уровня жизни.

— А тут общество само заставляет это делать, сама ситуация в стране к этому толкает.

Почему, собственно, понадобилось так кардинально менять правительство? Потому что президент уже не верит в то, что старый состав, медведевское правительство, справился бы.

— Сколько он с ним работает?

— Прилично. 16 лет.

— И что? Спустя 16 лет он понял и теперь вдруг разуверился?

Причина смены правительства — пенсионная реформа?

— У нас многое и сильно стало меняться после пенсионной реформы.

Когда прошла пенсионная реформа, сразу упали рейтинги доверия к институтам власти, и, соответственно, плюс экономическая ситуация — стал падать уровень жизни, уровень реального дохода.

— Уровень жизни падал все-таки и до пенсионной реформы. Просто пенсионная реформа вообще подкосила всех. А главное — люди перестали доверять власти.

— Да. Пенсионная реформа стала уже той каплей, которая переполнила чашу терпения. Уже сразу были видны народные возмущения. И люди до сих пор не смирились.

И почему президент сейчас пошел на крайние меры? Потому что в один прекрасный момент президент сказал (мы же все помним, когда и как это прозвучало), что мы должны увидеть реальные изменения в жизни людей на местах.

Денег нет только у Медведева

— Уже сколько лет Майским указам, которые были направлены на это же. И сколько уже раз президент говорил, что надо это повышать, это улучшать, совершенствовать… А денег-то нет… И заводов нет. И бизнес загибается. Уровень жизни падает. А эти указы в большинстве регионов выполняют только на бумажке, а на деле только хуже становится…

— Почему денег нет?… Это у Медведева их не было, как мы помним. А в казне очень даже есть.

— У нас триллион неосвоенных средств в бюджете остался.

— Нет, Фонд социального благосостояния есть, плюс опять какие-то должны дивиденды должны в будущем прибавляться.

Тот же "Северный поток — 2". Почему ему уделяется такое большое внимание? Потому что, конечно, на экспорте нефти в Европу Россия заработает очень большие деньги.

Конечно, эти деньги мы увидим не сейчас. Его надо еще достроить. А окупит он себя и прибыль начнет приносить только лет через десять. Поэтому я и говорю, президент сейчас мыслит перспективными категориями — на 10-20 лет вперед.

Как России соскочить с нефтяной иглы

— Нефть и газ, другие природные ресурсы остаются основной частью пополнения бюджета. Хотя президент неоднократно говорил о том, что все-таки надо по-хорошему продавать не нефть, а нефтепродукты, не зерно, а изделия из зерна, и т. д. И все понимают, что это нужно делать по многим причинам. А сдвинулось хоть что-то с начальной точки? Почему-то на это денег нет. А на тысячекилометровые огромные трубы деньги всегда есть, чтобы еще больше сырья гнать за рубеж.

— Да, это проблема. От этого надо уходить. Меня смущает, что мы про это все говорим и постоянно говорят на самом высоком уровне, президент дает поручения. Но будем откровенны, ситуация не меняется, каких-то заметных подвижек в этом вопросе не видно.

— Как вы думаете, от нового правительства стоит ждать каких-то серьезных изменений? Люди почувствуют, что им легче стало жить?

— Это тот вопрос, на который в настоящий момент, наверное, никто не сможет ответить. Но я надеюсь, что это правительство может получиться действительно прорывным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев