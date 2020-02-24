Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение

Политика » Власть » Суды

Нужно ли вернуть в УК статью о конфискации имущества у чиновников, уличенных в коррупции? Почему надо обязательно? Чего ждать от чиновников, у которых семья и имущество, а следовательно, душа и интересы давно на Западе? Будут ли реальные изменения или все ограничится риторикой?

Эти темы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Возвращать ли конфискацию для коррупционеров

— Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете предложение Натальи Поклонской вернуть конфискацию имущества для чиновников, которые были уличены в коррупции? Ведь у нас действительно были случаи, когда чиновник украл миллиарды рублей, а его оштрафовали на несколько миллионов. То есть наказание абсолютно неадекватно преступлению. Вы за конфискацию? Насколько это может быть действенной мерой?

— Это как посмотреть. Этот вопрос, скорее, надо задавать юристам, хотя это важно в первую очередь даже не с точки зрения закона, а с точки зрения восприятия. Но вообще опыт всего человечества показывает, что если человек знает о том, что в случае совершения какого-то преступления, его ждет суровое наказание, то это может его остановить.

Страх наказания может остановить потенциального преступника.

Тут неохота ударяться в классику, вспоминать даже Достоевского, который вообще именно даже не как писатель, а больше как философ, наверное, всему этому все-таки уделял много внимания в своих произведениях. Но тем не менее это есть и вспоминается.

Необратимость наказания — это очень интересное, важное философское понятие.

— Дмитрий, вопрос не только в необратимости наказания, а и в соразмерности. Если украдено на миллиард, а штраф — 50 миллионов, это же просто стимул воровать, и чем больше, тем лучше.

— Нет, это неправильно, конечно, совершенно неправильно.

— То есть вы за то, чтобы вернуть конфискацию?

— Я за то, чтобы вернуть, и думаю, что абсолютное большинство граждан России меня в этом поддержат и мое мнение тут не будет отличаться от мнения большинства. В силу того, что я привык на многие вещи смотреть под профессиональным углом, мое мнение может отличаться от того, что хочет видеть общество. Но тут, думаю, мы с обществом сойдемся целиком и полностью.

И, кстати, давайте вспомним, что не только Поклонская этот вопрос поднимала. В свое время его даже Турчак озвучивал. Озвучивали и многие другие государственные деятели.

И сейчас мы видим то, что опять этот вопрос стоит… Вопрос — почему это не вводится?…

Мы говорим, что для того, чтобы развить инфраструктуру, многие важные проекты реализовать в стране, необходимы деньги. Но где брать деньги, если они будут разворовываться?

Последние громкие дела о коррупции

В последние годы заметно, что Кремль стал намного острее реагировать на случаи воровства государственных денег.

Хотя у нас всегда тема коррупции была в повестке, но в последние годы она усилилась. И усилилась, может быть, не сколько даже по громким именам, сколько именно по масштабам преступлений. Тоже дело Арашуковых на Кавказе, которые похищали гигантские суммы. Все-таки сколько лет это происходило.

На Кавказе все про это знали и понимали, говоря откровенно, но закрывали глаза. Потому что Арашуков имел огромное влияние. Поэтому хотя все понимали, откуда у него такое благосостояние, и все понимали, что государство почему-то недопонимало. Но наконец-то дошли руки, наконец-то взялись как за них, так и за других.

— Дошли руки и до Совета Федерации. Это же вообще ужас.

— Да, вот это демонстративно. Задержание младшего Арашукова было в Совете Федерации. Если мне память не изменяет, самого же Арашукова-старшего в "Газпроме" задерживали, и даже чуть ли не на совещании у Миллера. По крайней мере, некоторые СМИ так писали. Тоже такое демонстративное, показательное задержание.

И посмотрите, вот этот тренд про национализацию элит, который в последнее время озвучивали из Кремля, реально пошел.

Власть действительно стала очень недоброжелательно относиться к тем олигархам, которые выводят капиталы из страны.

Многие годы закрывали на это глаза. Но все больше стало звучать недовольства.

В принципе была бы нормальная ситуация, если человек зарабатывает здесь, выплачивает все налоги, а потом выводит капиталы туда. У него дети учатся там и т. д. Но если у него все там, то как при этом он претендует на то, чтобы занимать какие-то государственные должности? Это абсолютно неправильно.

Достоверен ли список коррупционеров из интернета

— Этот список чиновников по всему интернету уже давно ходит.

— Кстати, да. Я смотрел список. Но он достаточно недостоверный.

— Недостоверный, потому что Никонов в этом списке. Мы даже написали об этом статью. Просто он был женат, потом развелся, и жена уехала в Америку, там вышла замуж за американца. А ему теперь приписали эту семью и все ее состояние. В этом списке есть и другие люди, которые, как Никонов, попали туда по каким-то жизненным обстоятельствам, не являясь гражданами других стран и не обладая никаким имуществом за рубежом.

— У меня там тоже есть знакомый, который сказал, что это бред. Тем не менее есть и те, которые там находятся по делу, абсолютно заслуженно. Конечно, это безобразие.

У нас и президент в Послании к Федеральному собранию косвенно поднял этот вопрос, пусть для начала и косвенно. Но все-таки он говорил про оседлость и про необходимость работать на свою страну.

Посмотрим, как будут развиваться события.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы коррупция конфискация рауф арашуков инна новикова рауль арашуков дмитрий фетисов совет федерации вывод капиталов необычная неделя экспертное мнение послание президента
Новости Все >
Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде
В Париже заблокировали полицейский участок после посещения китайца
Губерниев: лишь бы Логинов не ушел из спорта
Партия "Слуга народа" пересмотрит закон о госязыке
Эксперт связал статью NI о "странном" патроне с коммерческим интересом
Daily Express пожалел Великобританию из-за сокращения военного бюджета
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве
В воинской части Ленобласти обнаружили мумию мужчины
Провокация и блеф: в России оценили "ядерные" учения в США
Последние материалы
Муж, который выстрелил в голову жене, признался ей в любви в суде
В Париже заблокировали полицейский участок после посещения китайца
Губерниев: лишь бы Логинов не ушел из спорта
Зеленский для США уже не сын, а пасынок
Партия "Слуга народа" пересмотрит закон о госязыке
Эксперт связал статью NI о "странном" патроне с коммерческим интересом
Daily Express пожалел Великобританию из-за сокращения военного бюджета
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве
В воинской части Ленобласти обнаружили мумию мужчины
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Соломон Соловьев Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Лолита показала стройную фигуру в купальнике
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ