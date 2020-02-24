Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение

Нужно ли вернуть в УК статью о конфискации имущества у чиновников, уличенных в коррупции? Почему надо обязательно? Чего ждать от чиновников, у которых семья и имущество, а следовательно, душа и интересы давно на Западе? Будут ли реальные изменения или все ограничится риторикой?

Эти темы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Возвращать ли конфискацию для коррупционеров

— Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете предложение Натальи Поклонской вернуть конфискацию имущества для чиновников, которые были уличены в коррупции? Ведь у нас действительно были случаи, когда чиновник украл миллиарды рублей, а его оштрафовали на несколько миллионов. То есть наказание абсолютно неадекватно преступлению. Вы за конфискацию? Насколько это может быть действенной мерой?

— Это как посмотреть. Этот вопрос, скорее, надо задавать юристам, хотя это важно в первую очередь даже не с точки зрения закона, а с точки зрения восприятия. Но вообще опыт всего человечества показывает, что если человек знает о том, что в случае совершения какого-то преступления, его ждет суровое наказание, то это может его остановить.

Страх наказания может остановить потенциального преступника.

Тут неохота ударяться в классику, вспоминать даже Достоевского, который вообще именно даже не как писатель, а больше как философ, наверное, всему этому все-таки уделял много внимания в своих произведениях. Но тем не менее это есть и вспоминается.

Необратимость наказания — это очень интересное, важное философское понятие.

— Дмитрий, вопрос не только в необратимости наказания, а и в соразмерности. Если украдено на миллиард, а штраф — 50 миллионов, это же просто стимул воровать, и чем больше, тем лучше.

— Нет, это неправильно, конечно, совершенно неправильно.

— То есть вы за то, чтобы вернуть конфискацию?

— Я за то, чтобы вернуть, и думаю, что абсолютное большинство граждан России меня в этом поддержат и мое мнение тут не будет отличаться от мнения большинства. В силу того, что я привык на многие вещи смотреть под профессиональным углом, мое мнение может отличаться от того, что хочет видеть общество. Но тут, думаю, мы с обществом сойдемся целиком и полностью.

И, кстати, давайте вспомним, что не только Поклонская этот вопрос поднимала. В свое время его даже Турчак озвучивал. Озвучивали и многие другие государственные деятели.

И сейчас мы видим то, что опять этот вопрос стоит… Вопрос — почему это не вводится?…

Мы говорим, что для того, чтобы развить инфраструктуру, многие важные проекты реализовать в стране, необходимы деньги. Но где брать деньги, если они будут разворовываться?

Последние громкие дела о коррупции

В последние годы заметно, что Кремль стал намного острее реагировать на случаи воровства государственных денег.

Хотя у нас всегда тема коррупции была в повестке, но в последние годы она усилилась. И усилилась, может быть, не сколько даже по громким именам, сколько именно по масштабам преступлений. Тоже дело Арашуковых на Кавказе, которые похищали гигантские суммы. Все-таки сколько лет это происходило.

На Кавказе все про это знали и понимали, говоря откровенно, но закрывали глаза. Потому что Арашуков имел огромное влияние. Поэтому хотя все понимали, откуда у него такое благосостояние, и все понимали, что государство почему-то недопонимало. Но наконец-то дошли руки, наконец-то взялись как за них, так и за других.

— Дошли руки и до Совета Федерации. Это же вообще ужас.

— Да, вот это демонстративно. Задержание младшего Арашукова было в Совете Федерации. Если мне память не изменяет, самого же Арашукова-старшего в "Газпроме" задерживали, и даже чуть ли не на совещании у Миллера. По крайней мере, некоторые СМИ так писали. Тоже такое демонстративное, показательное задержание.

И посмотрите, вот этот тренд про национализацию элит, который в последнее время озвучивали из Кремля, реально пошел.

Власть действительно стала очень недоброжелательно относиться к тем олигархам, которые выводят капиталы из страны.

Многие годы закрывали на это глаза. Но все больше стало звучать недовольства.

В принципе была бы нормальная ситуация, если человек зарабатывает здесь, выплачивает все налоги, а потом выводит капиталы туда. У него дети учатся там и т. д. Но если у него все там, то как при этом он претендует на то, чтобы занимать какие-то государственные должности? Это абсолютно неправильно.

Достоверен ли список коррупционеров из интернета

— Этот список чиновников по всему интернету уже давно ходит.

— Кстати, да. Я смотрел список. Но он достаточно недостоверный.

— Недостоверный, потому что Никонов в этом списке. Мы даже написали об этом статью. Просто он был женат, потом развелся, и жена уехала в Америку, там вышла замуж за американца. А ему теперь приписали эту семью и все ее состояние. В этом списке есть и другие люди, которые, как Никонов, попали туда по каким-то жизненным обстоятельствам, не являясь гражданами других стран и не обладая никаким имуществом за рубежом.

— У меня там тоже есть знакомый, который сказал, что это бред. Тем не менее есть и те, которые там находятся по делу, абсолютно заслуженно. Конечно, это безобразие.

У нас и президент в Послании к Федеральному собранию косвенно поднял этот вопрос, пусть для начала и косвенно. Но все-таки он говорил про оседлость и про необходимость работать на свою страну.

Посмотрим, как будут развиваться события.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев