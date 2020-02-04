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Автор Инна Новикова

Коронавирус рушит рынки и закрывает границы

Экономика

Коронавирус — что это такое, каковы причины, откуда опасности, как бороться? Поможет ли закрытие границы России и Китая? Коронавирус — это очередной птиче-свинский грипп для обогащения фармацевтов или на этот раз опасность гораздо серьезней? Очередная эбола искусственного происхождения или естественный природный процесс?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Коронавирус: не медицинская тема

— Дмитрий Николаевич, хотя вы — политолог, начнем все-таки не с политики, а с главной мировой проблемы — коронавируса. Насколько это страшно? И как это повлияет и уже повлияло на политику и на экономику, на транспорт и туризм? Конечно, коронавирус — прежде всего болезнь, угроза здоровью и жизни людей. Но это оставим медикам. А как это явление выглядит с точки зрения политического консультанта?

— Действительно, это уже не только медицинская тема, но также экономическая и политическая.

Эта проблема уже вышла далеко за рамки здравоохранения.

Премьер-министр Михаил Мишустин вынужден был закрыть границу на Дальнем Востоке. Это серьезный удар по экономическим процессам, потому что несмотря на то, что отношение к масовому присутствию там китайцев в обществе далеко неоднозначное, очень многие возмущаются, Китай действительно оказывает большое влияние на российский Дальний Восток.

Там работает много китайских компаний, в отдельных районах есть много простых рабочих с самого Китая, многие туда даже переезжают. И наши люди постоянно ездят через границу. От этого не уйти.

Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения российского государства в целом, то мы можем констатировать, что Россия сейчас несет убытки.

— Из-за того, что китайские граждане не могут приезжать на наш Дальний Восток?

— Там речь даже не о гражданах…

— Или китайские туристы?…

— И не в туристах. Речь идет непосредственно о грузоперевозках, о логистике.

Падает товарооборот из-за закрытой границы. Эти грузы не могут доставляться между странами. Соответственно, есть экономические убытки.

Конечно, надо спрашивать у экономистов точную сумму, но думаю, что в любом случае они составят несколько миллиардов.

Судя по мировой реакции, коронавирус — это серьезно

— Они меняются, как и цифры заболевших, пострадавших. Но ведь постоянно же происходят какие-то эпидемии, каждую зиму что-то подобное случается.

— Я как раз не сторонник конспирологии, но судя по тому,

  • как реагируют российские власти на это событие,
  • какое внимание уделяет этой теме президент России,
  • по тому, что премьер вынужден идти на закрытие границы, я думаю, что как раз эта угроза все-таки не преувеличена.

Если первые дни еще казалось, что, может быть, там есть какие-то элементы PR-кампании, лоббирование тех или иных, например, медицинских производителей для игры на экономических рынках, то сейчас мы видим, что угроза действительно серьезная.

Угроза есть, несомненно, она существует. И, соответственно, российские власти вынуждены идти на такие крайние меры, как закрытие границы. Это закрытие, конечно, временное. Но в любом случае в Кремле внимательно наблюдают, постоянно получают объективную аналитику оттуда.

— Как бы ни было, есть и такие оценки, что в Россию этот вирус придет в середину февраля. Невозможно полностью изолировать такую огромную территорию, тем более, в наше открытое время. Кто-то из Китая может прилететь в Европу, а уже из Европы прилететь к нам и т. д. Могут быть любые варианты распространения.

— Да. Такая вероятность есть.

Тем более медики говорят, что там все-таки достаточно большой инкубационный период — 14 дней.

Это вполне такой приличный срок.

— За это время человек сейчас может весь мир объехать. Но гриппом, например, каждый год миллионы болеют. А зараженных коронавирусом пока насчитываются все-таки только тысячи. Это много, на ваш взгляд, это уже страшно?

— Нет, в масштабах Китая это, даже учитывая численность населения, конечно, немного.

Дело здесь не в количестве, а в опасности дальнейшего распространения.

Мы видели, и более такие шумные истории, скажем, давайте вспомним атипичную пневмонию. Мне кажется, все-таки к ней больше привлекалось внимания, больше говорилось про это.

Но тут речь все-таки не о количестве пострадавших, а о реакции других стран на происходящее в Китае.

И эта реакция очень серьезная. Конечно, это сеет какую-то панику, дестабилизирует общество. Но, понимая, как работает российское правительство, как работают в Кремле, как действует президент, я уверен, что без крайней необходимости на такие действия бы не пошли.

Этот вирус, думаю, еще долго будет оставаться в новостных сводках, за ним будут внимательно следить.

И, соответственно, экспертное и журналистское сообщества так или иначе будут внимательно за этим следить и постоянно возвращаться к обсуждению этой темы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Коронавирус рушит рынки и закрывает границы
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