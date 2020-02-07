Что и каким губернаторам прощается

"Мочить журналистов и блогеров за критику власти", а также перед "барином" попрыгай-попляши — про увольнение главы Республики Чувашия "по утрате доверия". Почему одних чиновников за хамство увольняют, а другим прощают "плохое поведение"? Каким регионам России повезло с губернаторами, а каким — наоборот?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Увольнение главы Чувашии

— Дмитрий Николаевич, громкая внутрироссийская тема — увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Там было сразу два замечательных эпизода. Он, видимо, подражая президенту, который произнес фразу "мочить в сортире", тоже призвал "мочить", но совсем не террористов или каких-то еще особо опасных преступников. Врагами, подлежащими уничтожению, для него стали журналисты и блогеры, которые критикуют власть.

Это уже было просто совершенное хамство. Но даже на это не было никакой реакции. Видимо, последней каплей терпения стало то, что он заставил пожарных прыгать за ключами от новой машины. Это, конечно, уже вообще что-то запредельное. В итоге его все-таки уволили связи с утратой доверия. Это достаточно редкий случай.

— Да, редкий.

— Вот Дмитрий Анатольевич ушел, можно сказать, с почестями. Президент отметил, что он прекрасно работал, хотя вся страна просто отмечала его отставку как праздник и рыдала от счастья, надеясь на светлое будущее.

— И дали новую должность с хорошей зарплатой.

Каждый случай с увольнением губернатора — уникальный

— Да, все-таки у нас принято увольнять даже в связи с некачественным исполнением обязанностей без лишних скандалов и резких формулировок. А здесь, в случае с Игнатьевым, сказали очень категорично. Хотя это тоже не первое такое выступление с медведями.

— Это, конечно, не первый такой случай.

Но тут надо все-таки понимать, что каждый случай с руководителями такого уровня — уникальный.

Давайте проведем параллельный пример, который был на прошлой неделе. Губернатор Краснодарского края сравнил мусорный полигон с Мамаевым курганом. Кощунственное заявление. Например, я лично, как человек, который родился в Волгограде, осуждаю Кондратьева.

Но при этом надо учитывать, что Вениамин Кондратьев — эффективный и сильный губернатор. Поэтому на это закрыли глаза, простили.

А к Игнатьеву и так было много вопросов, у него высокий антирейтинг, он не справлялся.

Ему все равно надо было бы в этом году идти на выборы, но он, скорее всего, и не пошел бы. Нашли бы другого кандидата. Не стала бы Москва его поддерживать. Потому что какой смысл отправлять на очередной срок губернатора, который не считается эффективным.

Почему одних губернаторов увольняют, других — нет

— Москва поддерживала в ряде регионов крайне неэффективных губернаторов.

— Но там вопросы были другие. Я повторюсь, у нас то, что касается губернаторов, каждый случай — уникальный.

— Если бы был хороший губернатор, то и дальше прыгайте за ключами?…

— Возможно. Бывает по-разному. По-разному все-таки у нас всегда и бывало. Давайте вспомним, как у нас один из бывших губернаторов Тверской области вообще оказался на свалке истории из-за червяка в салате, фотографию с которым он запостил в Twitter и написал, что это на приеме в Кремле его таким салатом угостили.

Что касается Игнатьева, то тут человек делает такие совершенно непотребные заявления.

Когда про Игнатьева говорят, что он потерял берега, это на самом деле очень хорошая формулировка.

Он просто не понимал трезво, что делает. К нему и так много вопросов. И за ним внимательно наблюдают. И, конечно, когда эта история случилась, ее тут же вытащили, раскрутили.

Понятен и интерес журналистов — такой случай. Это же не только обида за профессию, это действительно громкое событие с точки зрения информационной значимости. И, соответственно, эта история появилась везде: она появилась во всех федеральных СМИ. Еще не известно, чем бы это закончилось.

Казалось бы, Игнатьеву надо напрячься, он попал в грандиозный скандал. Но тут же он выходит и устраивает эту показуху, унижение МЧС. Что у него там в голове, я не знаю. Но снимать надо было. Соответственно, и сняли. Потому что вряд ли человек с такими странными поступками сможет измениться. И если он неэффективно руководил регионом все это время, то с чего бы ему вдруг дальше начать эффективно руководить?…

Многое решает рейтинг губернатора...

— Дмитрий, получается такая логика: если высокий чиновник как-то неадекватно себя ведет, позволяет себе жлобские, снобистские, высокомерные высказывания (можно вспомнить: "вас рожать не просили", например, и много чего еще), но, по мнению высшего руководства, является эффективным, то он может себе это позволить?…

— Не всегда. Там же есть тоже критерии определенные.

Понятие эффективности тоже состоит из более локальных критериев. И один из этих критериев — это рейтинг.

А как раз губернаторы всегда на виду. Если губернатор даже хорошо работает, но при этом позволяет себе такие достаточно жесткие, некрасивые либо комические высказывания, ему это и на местах населением прощается, потому что люди все-таки смотрят прежде всего на его работу…

— Он может быть плохим человеком, но эффективным чиновником.

— Мы же в своих семьях прощаем какие-нибудь иногда неосторожные высказывания от близких. И губернатор становится членом большой семьи для людей.

Был яркий пример как раз: Вадим Потомский в Орловской области, который ныне замполпреда по Северо-Западному федеральному округу. Там же было высказывание "Бог не фраер" и оговорка с Иваном Грозным.

— И псковский губернатор себе позволял.

— Турчак, да.

— В Калининграде тоже.

— Да.

Но если губернатор в целом работает хорошо и люди видят его работу, то эти высказывания ему прощаются.

Если же нет, то такие ошибки могут стать именно той самой последней каплей, которая доводит до раздражения. Потому что если руководитель не дает результата, а при этом он еще может хамить, грубо высказываться, то это действительно может стать той самой последней каплей, когда раздражение уже доходит до максимума.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев