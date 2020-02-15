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Автор Инна Новикова

Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить

Политика » Власть

Каким российским регионам повезло с губернаторами, особенно новыми? Насколько удачен эксперимент с молодыми технократами? Есть ли все-таки от новых губернаторов — протеже администрации президента хоть какие-то плюсы, улучшения в жизни людей? А от молодых оппозиционеров, победивших на протестной волне, какая польза?…

Шило-мыло. Кино "День выборов" продолжается в жизни. Будет ли толк от взращивания лидеров в пробирках власти? А может быть, стоит вспомнить советский опыт?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Каким регионам повезло с губернаторами

— Дмитрий Николаевич, каким регионам, на ваш взгляд, все-таки повезло с губернаторами?

— Именно из новых — технократов?

— Нет, из всех. Из технократов, понятно, что нет. По крайней мере, пока этого и ждать не приходится. Но вообще каким регионам повезло, где есть действительно эффективные, успешные руководители?

— Например:

  • Ставропольский край, где теперь хорошо себя показал Владимир Владимиров. Притом, что в его первый срок я его критиковал. Было за что критиковать. Там вечно какие-то межэлитные конфликты происходили, а хорошего не было видно. Вроде бы как-то сейчас Владимиров преобразился, изменился. Видно даже на взгляд. В нем проснулась какая-то харизма. Вырос лоббистский потенциал. Он начал для региона деньги выбивать вполне успешно, какие-то масштабные проекты пошли.
  • Еще на том же Северном Кавказе новый глава Кабардино-Балкарии, который пока, может быть, не успел много сделать, что-то еще не показал, потому что времени очень мало прошло, но там уже заметная такая энергия, активность и т. д. Я думаю, может быть, со временем он себя очень хорошо покажет. Вот он, кстати, как раз из технократов, это положительный пример.

— Анатолий Артамонов в Калужской области очень долго и успешно руководил. Но он все-таки уже уходящий.

— Он уходящий. По нему уже решен вопрос. Это не секрет. Он уходит в Совет Федерации. Я все-таки стараюсь рассмотреть недавние назначения.

Протестные голосования — не к добру

— Был большой конфликт в Хакасии, когда Кремль всеми силами и способами пытался никак не допустить туда коммуниста.

— Да, Валентина Коновалова, молодого.

— В итоге все равно он стал губернатором. Он совсем молодой губернатор.

— Никто не оценивал то самое протестное голосование. Я думаю, он сам сначала до какого-то момента не верил, что может стать губернатором. Потом уже только всерьез поверил. Но когда он заявлялся на выборы, я больше чем уверен, что это было просто желание поучаствовать в избирательной кампании, набраться опыта, но без каких-то серьезных намерений.

— Как Зеленский пошел.

— С Владимиром Сипягиным так же получилось во Владимирской области. Человек, который шел на выборы в качестве технического кандидата, в итоге оказался совершенно случайно губернатором. Фильм "День выборов" смотрели многие. Можно, конечно, проводить параллели.

У нас "День выборов" — жизнь в реальности.

— В итоге для региона ничего хорошего в этом тоже нет. Протестное голосование, как правило, ни к чему хорошему не приводит.

— Да. Но давайте, кстати, вспомним Светлану Орлову

— …которую с позором ушли.

Да, с позором ушли. У которой были проблемы с рейтингом. Старая школа. Она не умела подать достижения, а главное — совершенно не умела общаться. Она переругалась со всеми, у нее хамская манера общения, откровенно хамская. Вот и получили, что люди разочаровались.

Можем мы осуждать людей за эти выборы? Я думаю, нет все-таки. Они сходили на избирательные участки, они выбрали себе.

Но до чего же надо было все-таки довести население, чтобы даже они проголосовали за откровенно технического кандидата?!…

Вот как ситуация там поменяется, об Орловой будут думать по-другому. Уже сейчас ее начинают вспоминать по-другому, начинают жалеть.

— У нас и Брежнева уже давно по-хорошему вспоминают. А сколько над ним тогда смеялись!

— Да. Но это я к тому, что каждый случай по губернаторам — все равно уникальный.

Но в целом по этому новшеству — технократов ставить на высокие должности — для окончательного понимания еще не прошло время, рано ставить оценки.

Но пока лично мне, как профессионалу, как специалисту по этой теме, не нравится, как она идет.

О социальных лифтах

— На самом деле как раз в советское время были и хорошие, отлаженные социальные лифты. Люди проходили школу комсомола, потом занимали партийные посты, начиная с самых низов, приобретали опыт, учились управлять, общаться с людьми. И технари поднимались по специальности. Часто руководители крупных заводов начинали с рабочих профессий, а когда становились большими начальниками, хорошо знали все процессы.

— Есть разные модели управленческих процессов, управленческих моделей. И тут же вопрос в чем сейчас?

Президента беспокоит вопрос кадрового резерва.

Это видно по тому, какое внимание он уделяет талантливой молодежи. Он мыслит категориями даже не на ближайшие пять лет.

Путин уже сейчас мыслит категориями, какая управленческая элита будет в России через 20 лет.

И все эти люди прекрасно понимают, что лучше хорошо работать, а коррупцией не заниматься. Ведь мы дошли до того, что министров и губернаторов задерживают за взятки. Мы это видели. Это наша реальность, от которой мы никуда не уйдем. И видно, как это беспокоит президента. Поэтому сейчас пробуются самые разные модели.

Тот же конкурс "Лидеры России", к которому я вообще очень отрицательно отношусь.

Ну не может лидер сам по себе вырасти, и из пробирки его не вырастишь. Это человек, который должен проходить через определенные испытания, их невозможно организовать искусственным путем.

Ну пусть пробуют. Посмотрим, что из этого получится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
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