Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Политика » Власть

Власть России сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. А число безработных будет расти все больше, тем более, если автоматизация и роботизация пойдут активней, а без этого в нынешнем мире и не выжить. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого?

Эти темы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Пенсионная реформа привела к отставке правительства

— Дмитрий Николаевич, вы действительно думаете, что Медведев заявил о пенсионной реформе, а президент об этом ничего не знал?

— Давайте не будем забывать. президент поставил задачу — Медведев пошел исполнять.

— Просто президент достаточно долго молчал по поводу пенсионной реформы. А когда объявил об этом, вся страна просто не то что встала на уши, а уже упала с них.

— Да, это ошибка непосредственно тех людей, кто не подсказал президенту, что все-таки надо выходить и говорить. Надо было заранее про это думать. Может быть, не было бы такого негативного эффекта.

И в итоге что получилось?

Рейтинги доверия к институтам власти просто обрушились. И только в последние два месяца они более-менее начали оживать.

Президент вынужден проводить масштабные преобразования в правительстве, менять правительство, тасовать людей в надежде, что новое правительство сможет работать более эффективно и изменить ситуацию.

Но обстановка остается напряженной. И по многим регионам достаточно какого-нибудь неосторожного заявления главы, чтобы в итоге люди уже выходили на улицы. А кому нужны эти протесты? Они не способствуют стабильности.

Поправят ли положение поправки в Конституцию?

— Скажите, а предложенные изменения в Конституцию, очень серьезные изменения политической системы должны принести какие-то результаты или это тоже такой эксперимент получается?

— Тут все-таки надо разделять. Поживем — увидим.

По сути, для жизни простых людей мало что изменится от того, что будут приняты поправки в Конституцию. Это коснется в первую очередь элит, потому что поменяется структура управления на высшем государственном уровне.

И, опять же, сейчас все кидаются говорить про поправки в Конституцию, забывая про то, что идет дискуссия, что окончательное решение еще не принято. Может быть, вообще этих поправок не будет. Если люди не проголосуют за них, то они не пройдут.

Вы видели, кого набрали в рабочую группу по Конституции? Там же артисты.

Пенсионная реформа обсуждалась. Вопрос — где?

— А есть такая форма: мы обсуждаем поправки к Конституции? И будет ли референдум по поправкам к Конституции?

— Да. Она есть. Как любой законопроект, эти поправки проходят обсуждение. Давайте вспомним Государственную Думу последнего созыва, в которой таких законопроектов было много. Законопроект о реновации — было обсуждение на широком уровне. По пенсионной реформе, кстати, тоже было обсуждение. Все это вопрос чисто юридической формулировки.

По сути, мы видим, что некоторые статьи раздела Конституции могут быть кардинально переписаны.

— Пенсионная реформа обсуждалась в Государственной Думе?

— Да.

— А что-то в народе не было обсуждений пенсионной реформы.

— Нет. Народ уже бурлил сам по себе.

— Народ ничего не знал.

— Народ разозлился до того, что не хотел даже никого слушать. И народ можно понять, почему это произошло.

Главная ошибка правительства Медведева

Власти надо было ставить во главе угла общество, сначала думать о том, как это воспримет общество, а не о том, кто получит плюсы, кто — минусы, и рассчитывать, что общество это проглотит. Это была главная ошибка правительства Медведева.

— Вы думаете, что все-таки именно Медведев решил продвинуть эту пенсионную реформу?

— Я не говорю, что он сам продвинул. Я говорю про то, что он провалил исполнение пенсионной реформы.

— Исполнение, разъяснение…

— Разъяснение. Ключевое слово — "разъяснение".

Нельзя залезть к обществу в карман, оставаясь безнаказанным. А по сути так и произошло…

— И никак это не объяснить, даже вежливо раскланиваясь при этом.

— Да. А потом еще сказать, что денег нет.

— Мой знакомый одно время был политтехнологом, проводил избирательные кампании и т. д. Однажды у него был заказчик, типа казначейства США или вроде того. Они проводили в России кампанию по внедрению новых 100-долларовых купюр. Причем кампания была немаленькая, и денег мой коллега заработал достаточно.

Цель была, чтобы люди привыкли и приняли новую купюру. То есть они еще даже не вводили в оборот эти деньги, а только приучали наше население. И, видимо, такое делалось по всему миру.

А здесь такие вещи власть делает с народом безо всякой подготовки, без наркоза просто режет по живому, опять ставит эксперимент: авось выживут…

— К сожалению, да.

Это проблема недопонимания важности общественного мнения.

Я надеюсь, что сейчас как раз после всего этого многие чиновники и политики задумаются. И, конечно, можно взять опыт западных стран.

Я всегда сторонник того, что успешный опыт надо перенимать у абсолютно любого государства, если он есть и подходит к российским реалиям.

Но любое какое-то действие правительства, тем более очень важное и отражающееся на всех, всегда должно сопровождается опросом общественного мнения, обсуждением, разъяснительной информационной кампанией, где людям объясняют, что они получат. Соответственно, люди же все видят и понимают.

И если бы пенсионную реформу объясняли нормально, притом объясняли действительно честно, не обманывая людей, то, может быть, мы увидели бы другие результаты. И не было бы падений вот этих всех институтов власти рейтингов.

Но в целом российская политическая система, особенно высшее руководство, заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу.

— А народ не заплатил высокую цену?

— Народ может оказаться и в плюсе, а может, и нет… Будущее покажет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы инна новикова дмитрий фетисов необычная неделя дмитрий медведев экспертное мнение пенсионная реформа поправки в конституцию отставка правительства правительство медведева
Новости Все >
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак "желтой журналисткой"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг обысков у биатлонистов
ВОЗ все труднее сдерживать эпидемию коронавируса внутри КНР
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса
Последние материалы
Знаки Зодиака: прогноз для Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг обысков у биатлонистов
ВОЗ все труднее сдерживать эпидемию коронавируса внутри КНР
Анна Клепиковская: на селе развитие туризма зависит от активистов
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Очередному дипломату отказали в визе США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Почему Китай опасен для России?
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ