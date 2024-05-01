Учёные совершили революцию в трансплантологии: им удалось превратить обычную кровь в универсальную

Учёным удалось превратить обычную кровь в универсальную

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Дании и Швеции обнаружили способ преобразования крови групп А и В в универсальную группу О, что может революционизировать переливание крови.

Фото: Openverse by NavyMedicine is licensed under Public Domain Mark 1.0

Используя ферменты из кишечного микробиома, ученые смогли удалять определенные молекулы сахаров с поверхности красных кровяных телец, меняя их группу на О. Однако, метод сталкивается с проблемами, связанными с безопасностью переливания, включая случаи иммунного ответа у реципиентов. В исследовании также выделены уникальные ферменты бактерии A. muciniphila, которые эффективно разлагают расширенные формы антигенов, сообщает SecurityLab.

Перед внедрением в клиническую практику требуются дополнительные испытания, а также изучение возможностей искусственного интеллекта для создания более эффективных версий ферментов.

Это открытие имеет важное значение для улучшения эффективности и безопасности переливаний, особенно в экстренных случаях.