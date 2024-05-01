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Эти удобрения лучше всего подойдут для клубники весной

Рассказываем, как сделать урожай клубники богатым

2:20
Садоводство » Советы

Весна — это время, когда садоводы и огородники начинают готовить свои посадки к новому сезону. И одной из самых популярных культур, которую выращивают весной, является клубника. Это вкусная и полезная ягода, которая требует особого ухода и подкормки для достижения высоких урожаев. В этой статье мы расскажем о том, какие удобрения лучше использовать для подкормки клубники весной.

Рассказываем, как сделать урожай клубники богатым
Фото: commons.wikimedia.org by Sokheak sc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Перед тем, как приступить к подкормке, необходимо убедиться, что почва в посадке хорошо подготовлена. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Также важно убедиться, что в почве достаточно питательных веществ, которые необходимы для роста и развития растения.

Одним из самых популярных удобрений для клубники является комплексное минеральное удобрение. Оно содержит все необходимые микроэлементы, которые помогают растению развиваться и расти. Такое удобрение можно применять как перед посадкой, так и во время вегетационного периода. Однако, не стоит злоупотреблять им, так как избыток минеральных удобрений может привести к образованию нитратов в плодах.

Еще одним хорошим вариантом для подкормки клубники является органическое удобрение. Оно содержит натуральные компоненты, которые питают растение и улучшают структуру почвы. Органические удобрения можно применять как перед посадкой, так и во время вегетационного периода. Однако, они действуют медленнее, поэтому рекомендуется применять их заранее, чтобы они успели разложиться и стать доступными для растения.

Также для подкормки клубники можно использовать зеленое удобрение. Это растения, которые выращиваются на посадочном участке и затем вносятся в почву в качестве удобрения. Они обогащают почву органическими веществами и улучшают ее структуру. Кроме того, зеленое удобрение помогает бороться с сорняками и предотвращает эрозию почвы.

Важно помнить, что подкормка клубники должна быть регулярной и умеренной. Частые и избыточные подкормки могут привести к перегрузке растения и нарушению его развития.

Подкормите свою клубнику по этой схеме и удивитесь полученному урожаю!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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