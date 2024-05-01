По 4 лучших базовых упражнения, которые должны входить в тренировки мужчин, женщин и пожилых людей
Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
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Четыре лучших базовых упражнения для начинающих составляют лишь небольшую часть лучших тренировок. Вот краткий обзор некоторых ключевых упражнений:
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- Мужчины: планка, боковая планка, обратные скручивания и Супермен.
- Женщины: четверные, модифицированные велосипедные скручивания, подъемы таза и планка-паук.
- Старше 50 лет: частичные приседания, "птичка-дог", приседания у стены и скручивания лежа.
Теперь давайте разберемся подробнее, как их выполнять.
Лучшие базовые упражнения для начинающих (мужчины):
Планка.
- Лягте лицом вниз, а затем приподнимитесь на предплечьях.
- Поддерживайте свое тело ногами, сохраняя позвоночник прямым.
- Удерживайте прямую линию в течение 15 секунд.
- Глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы напрячь мышцы кора во время удержания.
Вариант боковой планки.
- Лягте на правый бок, ноги прямые.
- Поднимите туловище и опирайтесь на правую руку.
- Поднимите свободную руку к потолку и удерживайте ее в течение 15 секунд.
- Повторите с другой стороны.
Обратные скручивания.
- Лягте ровно, согнув колени и положив руки вдоль туловища.
- Поднимите бедра вверх, подтягивая колени к груди.
- Прижимайте пятки к ягодицам, пока медленно не отпустите.
Супермен.
- Лягте на живот, вытянув ноги и руки.
- Поднимите руки и ноги как можно выше.
- Удерживайте в течение 10 секунд, а затем отпустите.
Лучшие базовые упражнения для начинающих (женщины).
Четвероногий.
- Примите положение стоя на коленях на полу.
- Поднимите одну руку прямо перед собой и удерживайте в течение 30 секунд.
- Повторите захват другой рукой.
- Отведите одну ногу прямо за спину на 30 секунд.
- Повторите с другой стороны.
Модифицированные велосипедные скручивания.
- Сядьте в кресло, заложив руки за голову.
- Плавно поворачивайте туловище, приближая левое колено к правому локтю.
- Повторите с другой стороны.
Подтягивания таза.
- Лягте на спину, руки слегка разведите в стороны рядом с собой.
- Крепко сжимайте основные мышцы, отрывая бедра от пола.
- Остановитесь и удерживайте, когда ваши бедра и спина составят прямую линию.
Планка-паук.
- Примите положение отжимания, прежде чем перейти на планку.
- Ваше тело должно быть прямым, локти под плечами.
- Поднимите левую ногу и направьте ее к правой руке.
- Верните ногу в исходное положение и повторите с другой стороны.
Основные укрепляющие упражнения для начинающих старше 50 лет.
Частичные приседания.
- Лягте, вытянув ноги и согнув колени.
- Заведите руки за шею.
- Напрягайте мышцы живота на выдохе и поднимайте плечи.
- Двигайте плечами, а не локтями, и повторяйте.
Bird Dog.
- Встаньте на колени и напрягите мышцы пресса.
- Поднимите одну ногу позади себя, держа бедра на одном уровне.
- Задержитесь в этом положении на пять секунд и повторите с другой стороны.
Сидение на стене.
- Встаньте спиной к стене примерно в 30 см от нее.
- Отклоняйтесь назад, пока ваша спина не упрется в стену.
- Медленно опускайтесь, сгибая колени.
- Прижмитесь спиной к стене и напрягите мышцы пресса.
- Удерживайте в течение 10 секунд.
Скручивания лежа.
- Лягте ровно, согнув колени над бедрами.
- Ваши икры будут параллельны полу, а руки сформируют Т-образную форму.
- На выдохе напрягите мышцы пресса и наклоните таз в одну сторону.
- Держите бедра вместе и снова выдыхайте, возвращаясь в исходное положение.
- Повторите с другой стороны.
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Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.