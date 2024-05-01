По 4 лучших базовых упражнения, которые должны входить в тренировки мужчин, женщин и пожилых людей

Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей

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Четыре лучших базовых упражнения для начинающих составляют лишь небольшую часть лучших тренировок. Вот краткий обзор некоторых ключевых упражнений:

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Мужчины: планка, боковая планка, обратные скручивания и Супермен.

планка, боковая планка, обратные скручивания и Супермен. Женщины: четверные, модифицированные велосипедные скручивания, подъемы таза и планка-паук.

четверные, модифицированные велосипедные скручивания, подъемы таза и планка-паук. Старше 50 лет: частичные приседания, "птичка-дог", приседания у стены и скручивания лежа.

Теперь давайте разберемся подробнее, как их выполнять.

Лучшие базовые упражнения для начинающих (мужчины):

Планка.

Лягте лицом вниз, а затем приподнимитесь на предплечьях.

Поддерживайте свое тело ногами, сохраняя позвоночник прямым.

Удерживайте прямую линию в течение 15 секунд.

Глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы напрячь мышцы кора во время удержания.

Вариант боковой планки.

Лягте на правый бок, ноги прямые.

Поднимите туловище и опирайтесь на правую руку.

Поднимите свободную руку к потолку и удерживайте ее в течение 15 секунд.

Повторите с другой стороны.

Обратные скручивания.

Лягте ровно, согнув колени и положив руки вдоль туловища.

Поднимите бедра вверх, подтягивая колени к груди.

Прижимайте пятки к ягодицам, пока медленно не отпустите.

Супермен.

Лягте на живот, вытянув ноги и руки.

Поднимите руки и ноги как можно выше.

Удерживайте в течение 10 секунд, а затем отпустите.

Лучшие базовые упражнения для начинающих (женщины).

Четвероногий.

Примите положение стоя на коленях на полу.

Поднимите одну руку прямо перед собой и удерживайте в течение 30 секунд.

Повторите захват другой рукой.

Отведите одну ногу прямо за спину на 30 секунд.

Повторите с другой стороны.

Модифицированные велосипедные скручивания.

Сядьте в кресло, заложив руки за голову.

Плавно поворачивайте туловище, приближая левое колено к правому локтю.

Повторите с другой стороны.

Подтягивания таза.

Лягте на спину, руки слегка разведите в стороны рядом с собой.

Крепко сжимайте основные мышцы, отрывая бедра от пола.

Остановитесь и удерживайте, когда ваши бедра и спина составят прямую линию.

Планка-паук.

Примите положение отжимания, прежде чем перейти на планку.

Ваше тело должно быть прямым, локти под плечами.

Поднимите левую ногу и направьте ее к правой руке.

Верните ногу в исходное положение и повторите с другой стороны.

Основные укрепляющие упражнения для начинающих старше 50 лет.

Частичные приседания.

Лягте, вытянув ноги и согнув колени.

Заведите руки за шею.

Напрягайте мышцы живота на выдохе и поднимайте плечи.

Двигайте плечами, а не локтями, и повторяйте.

Bird Dog.

Встаньте на колени и напрягите мышцы пресса.

Поднимите одну ногу позади себя, держа бедра на одном уровне.

Задержитесь в этом положении на пять секунд и повторите с другой стороны.

Сидение на стене.

Встаньте спиной к стене примерно в 30 см от нее.

Отклоняйтесь назад, пока ваша спина не упрется в стену.

Медленно опускайтесь, сгибая колени.

Прижмитесь спиной к стене и напрягите мышцы пресса.

Удерживайте в течение 10 секунд.

Скручивания лежа.

Лягте ровно, согнув колени над бедрами.

Ваши икры будут параллельны полу, а руки сформируют Т-образную форму.

На выдохе напрягите мышцы пресса и наклоните таз в одну сторону.

Держите бедра вместе и снова выдыхайте, возвращаясь в исходное положение.

Повторите с другой стороны.