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По 4 лучших базовых упражнения, которые должны входить в тренировки мужчин, женщин и пожилых людей

Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей

4:07
Спорт

Четыре лучших базовых упражнения для начинающих составляют лишь небольшую часть лучших тренировок. Вот краткий обзор некоторых ключевых упражнений:

Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
  • Мужчины: планка, боковая планка, обратные скручивания и Супермен.
  • Женщины: четверные, модифицированные велосипедные скручивания, подъемы таза и планка-паук.
  • Старше 50 лет: частичные приседания, "птичка-дог", приседания у стены и скручивания лежа.

Теперь давайте разберемся подробнее, как их выполнять.

Лучшие базовые упражнения для начинающих (мужчины):

Планка.

  • Лягте лицом вниз, а затем приподнимитесь на предплечьях.
  • Поддерживайте свое тело ногами, сохраняя позвоночник прямым.
  • Удерживайте прямую линию в течение 15 секунд.
  • Глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы напрячь мышцы кора во время удержания.

Вариант боковой планки.

  • Лягте на правый бок, ноги прямые.
  • Поднимите туловище и опирайтесь на правую руку.
  • Поднимите свободную руку к потолку и удерживайте ее в течение 15 секунд.
  • Повторите с другой стороны.

Обратные скручивания.

  • Лягте ровно, согнув колени и положив руки вдоль туловища.
  • Поднимите бедра вверх, подтягивая колени к груди.
  • Прижимайте пятки к ягодицам, пока медленно не отпустите.

Супермен.

  • Лягте на живот, вытянув ноги и руки.
  • Поднимите руки и ноги как можно выше.
  • Удерживайте в течение 10 секунд, а затем отпустите.

Лучшие базовые упражнения для начинающих (женщины).

Четвероногий.

  • Примите положение стоя на коленях на полу.
  • Поднимите одну руку прямо перед собой и удерживайте в течение 30 секунд.
  • Повторите захват другой рукой.
  • Отведите одну ногу прямо за спину на 30 секунд.
  • Повторите с другой стороны.

Модифицированные велосипедные скручивания.

  • Сядьте в кресло, заложив руки за голову.
  • Плавно поворачивайте туловище, приближая левое колено к правому локтю.
  • Повторите с другой стороны.

Подтягивания таза.

  • Лягте на спину, руки слегка разведите в стороны рядом с собой.
  • Крепко сжимайте основные мышцы, отрывая бедра от пола.
  • Остановитесь и удерживайте, когда ваши бедра и спина составят прямую линию.

Планка-паук.

  • Примите положение отжимания, прежде чем перейти на планку.
  • Ваше тело должно быть прямым, локти под плечами.
  • Поднимите левую ногу и направьте ее к правой руке.
  • Верните ногу в исходное положение и повторите с другой стороны.

Основные укрепляющие упражнения для начинающих старше 50 лет.

Частичные приседания.

  • Лягте, вытянув ноги и согнув колени.
  • Заведите руки за шею.
  • Напрягайте мышцы живота на выдохе и поднимайте плечи.
  • Двигайте плечами, а не локтями, и повторяйте.

Bird Dog.

  • Встаньте на колени и напрягите мышцы пресса.
  • Поднимите одну ногу позади себя, держа бедра на одном уровне.
  • Задержитесь в этом положении на пять секунд и повторите с другой стороны.

Сидение на стене.

  • Встаньте спиной к стене примерно в 30 см от нее.
  • Отклоняйтесь назад, пока ваша спина не упрется в стену.
  • Медленно опускайтесь, сгибая колени.
  • Прижмитесь спиной к стене и напрягите мышцы пресса.
  • Удерживайте в течение 10 секунд.

Скручивания лежа.

  • Лягте ровно, согнув колени над бедрами.
  • Ваши икры будут параллельны полу, а руки сформируют Т-образную форму.
  • На выдохе напрягите мышцы пресса и наклоните таз в одну сторону.
  • Держите бедра вместе и снова выдыхайте, возвращаясь в исходное положение.
  • Повторите с другой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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