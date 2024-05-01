Неожиданный провал Stellantis: акции падают, но новые модели обещают спасение

Stellantis сообщает о снижении доходов в первом квартале, но ожидает рост

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Stellantis сообщил о падении дохода на 12% в первом квартале, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Доходы автопроизводителя снизились до 41.7 миллиардов евро, что меньше прогнозируемых 42.6 миллиардов евро. Акции компании упали на 1.8% на открытии торгов, став худшими среди итальянских голубых фишек.

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Снижение объемов продаж, неблагоприятный ассортимент продукции и валютная динамика повлияли на результаты, хотя компания частично компенсировала это за счет уверенной ценовой политики. Отмечено увеличение продаж полностью электрических транспортных средств на 8%. Stellantis запустил четыре новые модели с начала года, в том числе такие значимые как грузовик RAM 1500 и планирует выпустить в общей сложности 25 новых моделей в этом году, включая 18 электромобилей.

Группа подтвердила прогноз на 2024 год с двузначным ростом маржи операционной прибыли и положительным промышленным свободным денежным потоком, ожидая значительного улучшения роста и прибыльности во второй половине года.