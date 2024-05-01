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Это искренняя любовь или по расчету: как понять, что ваша собака любит хозяина

Кинологи рассказали, как понять, что собака любит хозяина

1:01
Зоосфера » Собаки

Хотя собака может выполнять команды, это не всегда означает, что она искренне любит своего хозяина. Иногда животные подчиняются, не испытывая глубокой привязанности и доверия к человеку.

Кинологи рассказали, как понять, что собака любит хозяина
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как узнать, что ваш четвероногий друг действительно вас обожает? Существует несколько надёжных признаков.

Первый признак — взмахи хвоста. Когда собака радостно виляет хвостом при виде хозяина, это явный знак радости от встречи. Особенно, если при этом она ещё и подпрыгивает, это указывает на особенно сильные чувства.

Второй признак — взгляды в глаза. Частый прямой взгляд собаки на хозяина говорит о глубокой привязанности. Однако не стоит стараться заставить животное смотреть вам в глаза — это может его раздражать.

Третий признак — следование за хозяином. Если собака не отходит от вас и следует из одной комнаты в другую, скорее всего, она хочет быть рядом с вами как можно дольше и не желает расставаться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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