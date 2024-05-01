Это искренняя любовь или по расчету: как понять, что ваша собака любит хозяина

Кинологи рассказали, как понять, что собака любит хозяина

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя собака может выполнять команды, это не всегда означает, что она искренне любит своего хозяина. Иногда животные подчиняются, не испытывая глубокой привязанности и доверия к человеку.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как узнать, что ваш четвероногий друг действительно вас обожает? Существует несколько надёжных признаков.

Первый признак — взмахи хвоста. Когда собака радостно виляет хвостом при виде хозяина, это явный знак радости от встречи. Особенно, если при этом она ещё и подпрыгивает, это указывает на особенно сильные чувства.

Второй признак — взгляды в глаза. Частый прямой взгляд собаки на хозяина говорит о глубокой привязанности. Однако не стоит стараться заставить животное смотреть вам в глаза — это может его раздражать.

Третий признак — следование за хозяином. Если собака не отходит от вас и следует из одной комнаты в другую, скорее всего, она хочет быть рядом с вами как можно дольше и не желает расставаться.