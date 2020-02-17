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Автор Инна Новикова

Каких новшеств ждать от правительства Мишустина

Политика » Власть » Правительство

Насколько хорошо и в чем именно проявил себя Михаил Мишустин на прошлой работе? Какие результаты, опыт он будет переносить теперь на всю страну? Насколько это нужно и полезно?

Что еще можно ожидать от всего нового технократичного кабмина в целом? Будет ли с развитием электроники госуправление эффективней, а жизнь людей лучше и веселей?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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О Михаиле Мишустине

— Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете нового премьер-министра? Он был очень эффективен как глава налоговой службы. Но как налогоплательщик я могу сказать, что в онлайн-кабинете кнопочка "Как вернуть переплату" не работает. То есть все, что касается сборов, замечательно, а даже в возврате переплаты, восстановлении элементарной справедливости для простых людей даже в мелочах — трудности. Что уж говорить о каких-то налоговых послаблениях, льготах…

Сейчас технологические, технократические принципы переносятся и в работу правительства. Как вы оцениваете, насколько это будет полезно?

— Что касается налоговой службы, там же вопрос цифровизации.

Мишустин же не отвечал за налоговые ставки, он не определял размер собираемых налогов. Его задача была организовать этот сбор, то есть, по сути, он работал в интересах минфина.

Минфин задал основные параметры, дал задание. Задача Мишустина была наполнить бюджет, то есть получить эти налоги. С этой задачей он справился блестяще.

В целом налоговая служба стала работать намного лучше. Но есть все-таки много жалоб даже бытовых, например, что там где-то кому-то неправильно опять какой-то налог прислали. Особенно транспортного налога это касается. Очень часто случаи такие есть. Но именно в главном — в собираемости налогов — Мишустин добился хороших результатов.

— Он в разы это увеличил, безусловно.

— И налоговая все-таки стала, я бы сказал, почеловечнее как госорган, стала поприятнее, там стало приятнее бывать. Там действительно появились электронные сервисы, которые облегчили жизнь простых граждан и бизнеса, особенно малого бизнеса. Притом, что проблем там хватает.

Если смотреть динамику, какие-то промежуточные результаты, Мишустин показал себя очень хорошо.

И как раз это одна из причин, почему все-таки на него обратили внимание. И плюс цифровизация.

Одним из стержней этих изменений в работе ФНС стала как раз цифровизация: электронные сервисы, их развитие.

То есть в этом плане Мишустин так или иначе будет ориентироваться на свой опыт и переносить эти стандарты в работу правительства уже в масштабах страны.

О цифровизации

— Медведев ведь тоже очень любил цифровизацию, всевозможные гаджеты, он ввел электронное правительство. Теперь все бабушки крестятся и плачут от этого электронного правительства и остальных виртуальных штук. Ведь для многих людей старшего поколения компьютеры просто непостижимы, для них это невозможно. Почему нельзя было оставить и прежнюю систему записи?

— Я два примера тогда приведу.

  • Первое, как не зайду на Госуслуги, постоянно вижу уведомление, что тот или иной сервис может быть недоступен.

Я в разное время захожу, но такое постоянно. И главное, может быть, в последний год работы Дмитрия Анатольевича это стало еще чаще проявляться. Тут, видимо, никакой связи нет, но это такой факт.

  • И второй момент. Иду я в поликлинику. И все равно врачи как раз требуют бумажный талон.

Хотя везде поставили эти терминалы (только они там как-то по-другому называются), которые выдают вот эти талончики. Его можно распечатать в поликлинике, но все равно нужен талон бумажный, все равно врачу он нужен. Зачем? Ведь казалось бы, мы уходим от бумажного…

— И квитанции Мосэнергосбыта, за другие жилищные услуги постоянно приносят. Хотя все это есть в личном кабинете.

— Да, они многим не нужны. Все спокойно заходят в личный кабинет, там вся информация.

— Через какое-то время, видимо, все-таки уже не будет бумаги.

— Да. Сейчас Госдума опять рассматривает вопрос о трудовых электронных книжках. Мы уходим от бумажных носителей.

— Мы давно уходим от этого, и у нас уже действительно вся трудовая деятельность фиксируется электроникой, а бумажные трудовые книжки стали уже не нужны. Кстати, и стаж уже никого не интересует.

И в других сферах так же. Свидетельство о покупке какой-то недвижимости — это тоже все электронное. С электронными подписями можно фирмы регистрировать и все, что угодно, делать.

Об информационной безопасности

Но ведь подделать электронную подпись очень легко. И системы безопасности не успевают за всеми этими новшествами. А потом от этого страдают люди.

Да, это проблемная вещь. Поэтому когда мы говорим, что давайте мы сейчас введем электронное голосование, оно сразу же ставится под сомнение обществом.

Потому что, когда люди каждый день сталкиваются, что у них с банковской карточки деньги пропадают или мы постоянно слышим об утечке данных от тех же банков, конечно, будет вполне оправданное недоверие.

Доверять выбор, принимая решение по судьбе страны или региона, выбирать должностное лицо, которое будет влиять на жизнь всех граждан, в таких условиях очень тяжело. Я думаю, что как раз это тоже из тех задач, которые будут стоять перед правительством Мишустина.

Нужно усовершенствовать все эти электронные системы, повысить как саму вот эту кибербезопасность, уровень кибербезопасности, так и повысить доверие к электронным сервисам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Каких новшеств ждать от правительства Мишустина
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