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Стоит ли высаживать подсолнух и картошку рядом

Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля

2:07
Садоводство » Советы

Одним из наиболее распространённых вопросов среди огородников является о том, стоит ли высаживать подсолнух и картошку рядом. Некоторые утверждают, что они могут взаимодействовать друг с другом и оказывать влияние на рост и урожайность. Другие же считают, что такое высаживание не имеет никакого значения и не влияет на результаты выращивания.

Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля
Фото: unsplash.com by Elijah Hail is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для начала, давайте разберёмся, какие преимущества и недостатки могут быть связаны с высаживанием подсолнуха и картошки рядом. Подсолнух является одним из самых популярных садовых растений, благодаря своей красивой и яркой цветущей головкой и полезным семенам. Он также является отличным источником питательных веществ для почвы, так как его корни способны извлекать из почвы микроэлементы, которые могут быть полезны для других растений. Картошка, в свою очередь, является ценным овощем, богатым крахмалом и витаминами. Она также может улучшать структуру почвы и обогащать ее питательными веществами.

Одним из главных преимуществ высаживания подсолнуха и картошки рядом является то, что подсолнух может служить естественным удобрением для картошки. Как уже упоминалось, корни подсолнуха способны извлекать из почвы микроэлементы, которые могут быть полезны для картошки. Это может привести к улучшению качества почвы и повышению урожайности картошки. Кроме того, подсолнух может служить естественным барьером для защиты картошки от вредителей и болезней.

Однако, высаживание подсолнуха и картошки рядом может иметь и некоторые недостатки. Во-первых, подсолнух может быть очень высоким растением, что может создавать тень и препятствовать доступу солнечного света к картошке. Это может негативно сказаться на росте и урожайности картошки. Кроме того, подсолнух может потреблять большое количество воды, что может привести к конкуренции за влагу с картошкой.

Рядом с чем можно и нужно сажать картофель?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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