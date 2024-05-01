Станислав Садальский возмущён результатом финала шоу "Голос": смотрите, какой лжепатриот

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Садальский не согласен с выбором победителя шоу "Голос"

0:43
Общество

Станислав Садальский встал на сторону Аллы Пугачёвой, которая выразила несогласие с выбором победителя шоу "Голос".

Садальский не согласен с выбором победителя шоу "Голос"
Фото: https://vk.com/shuvalov_music by ВК-аккаунт Богдана Шувалова is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что финал был предсказуемый, так как Богдан Шувалов для победы надел костюм цвета флага РФ.

"Дескать смотрите, какой он (лже)патриот!" — написал заслуженный артист России в своём Telegram-канале.

Садальский поддержал Аллу Пугачёву, которая считает, что победу заслужил вокалист Георгий Русских.

"Точку в этом поединке сегодня поставила Пугачева — поддержав другого очень талантливого исполнителя Георгия Русских", — объяснил актёр.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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