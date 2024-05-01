Станислав Садальский возмущён результатом финала шоу "Голос": смотрите, какой лжепатриот

Станислав Садальский встал на сторону Аллы Пугачёвой, которая выразила несогласие с выбором победителя шоу "Голос".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что финал был предсказуемый, так как Богдан Шувалов для победы надел костюм цвета флага РФ.
"Дескать смотрите, какой он (лже)патриот!" — написал заслуженный артист России в своём Telegram-канале.
Садальский поддержал Аллу Пугачёву, которая считает, что победу заслужил вокалист Георгий Русских.
"Точку в этом поединке сегодня поставила Пугачева — поддержав другого очень талантливого исполнителя Георгия Русских", — объяснил актёр.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.