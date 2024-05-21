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Необыкновенная кальцеолярия, которая станет украшением дома

Рассказываем, как ухаживать за комнатной кальцеолярией

2:06
Садоводство » Цветы

Кальцеолярия – это вид комнатного растения, отличающийся своей необычной формой и великолепными цветами. Она произрастает в тропических лесах Южной и Центральной Америки и предпочитает тёплый и влажный климат. Кальцеолярия выращивается как в горшках для домашних условий, так и в террариумах.

Рассказываем, как ухаживать за комнатной кальцеолярией
Фото: commons.wikimedia.org by UPAL KUMAR BHATTACHARYA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как ухаживать за кальцеолярией? Во-первых, важно обеспечить растению достаточное количество света. Кальцеолярии требуется яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить её на восточном или западном окне. Однако следует избегать прямых солнечных лучей, которые могут привести к ожогам на листьях.

Температурный режим для кальцеолярии должен быть умеренным – от +18 до +25 градусов. Важно избегать резких перепадов температуры и сквозняков, поэтому растение следует защищать от холодного воздуха.

Полив кальцеолярии также играет важную роль. Растение нуждается в регулярном увлажнении, но не переносит застоя воды в горшке. Лучше всего поливать кальцеолярию мягкой, отстоянной водой при комнатной температуре. В летний период поливать необходимо чаще, а зимой – умеренно.

Для обеспечения хорошего роста и развития кальцеолярии следует удобрять её раз в месяц в период активного роста. Для этого подойдёт универсальное удобрение для комнатных растений, разбавленное в соответствии с инструкцией на упаковке.

Не забывайте также о регулярном обрезании увядающих и сухих листьев, чтобы поддерживать красоту и здоровье растения. При необходимости пересаживайте кальцеолярию в новый горшок с свежей почвой каждые 2-3 года.

Соблюдая все эти простые правила ухода, вы сможете наслаждаться красотой и изысканным ароматом кальцеолярии в вашем доме долгие годы. Это удивительное растение порадует вас своими яркими цветками и станет украшением любого интерьера.

Уход за кальцеолярией в домашних условиях
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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