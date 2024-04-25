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Эти насекомые могут навредить рассаде

Как бороться с насекомыми?

1:36
Садоводство » Вредители и болезни

Одной из основных угроз для рассады являются насекомые, которые могут нанести значительный ущерб её здоровью и развитию. Давайте рассмотрим основных вредителей рассады и способы борьбы с ними.

Как бороться с насекомыми?
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из наиболее распространенных вредителей рассады являются тли. Эти мелкие насекомые питаются соками растений, что приводит к их деформации и ослаблению. Для борьбы с тлями можно использовать механические методы - например, обмывание растений под струей воды или использование мыла и воды для их уничтожения. Также эффективно справляются с тлями хищные насекомые, такие как слепни.

Другим распространённым вредителем рассады являются клещи. Эти маленькие насекомые также питаются соками растений, но в отличие от тлей, их трудно заметить невооруженным глазом. Для борьбы с клещами можно использовать специальные препараты, а также механические методы, например, обработку растений мыльным раствором.

Ещё одним опасным вредителем для рассады являются мошки. Эти насекомые питаются листьями растений, что приводит к их гибели. Для борьбы с мошками можно использовать инсектициды, а также механические методы, например, обмывание растений под струёй воды.

Важно помнить, что химические препараты для борьбы с вредителями могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды, поэтому рекомендуется применять их с осторожностью и соблюдать все меры предосторожности.

Появились мошки на рассаде. Чем это опасно и как от них избавиться
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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