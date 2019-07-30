История разведчицы: в гольф и женский клуб за гостайнами

Как разведчики-нелегалы внедряются в другие страны и становятся там своими, живут, как обычные граждане? Получают ли они зарплату из центра, или сами работают и делают карьеру? В чем заключается искусство шпионажа? Как можно получить необходимые сведения?



Жизнь после провала: Русская разведчица стала писательницей

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова.

Читайте начало интервью: Елена Вавилова: женщина и тайна — такое возможно только в разведке

— Елена, находясь на нелегальном положении в Канаде, вы зарплату или какие-то еще средства отсюда получали? Как вы там жили?

— Нет, мы ничего отсюда не получали. Мы должны были сами обеспечивать собственное проживание. Все разведчики так должны делать. Ведь должно быть видно, как и на что мы живем, как зарабатываем. Мы должны были при необходимости объяснять. Поэтому самая первая задача — нужно было найти работу. Моя первая работа была на швейной фабрике, я работала в отделе зарплат. Простая бухгалтерская работа, для того чтобы зарабатывать деньги, на которые мы там были.

— Сколько вам было лет?

— Мне было совсем немного — 26-27.

— А как устроились на эту фабрику?

— Я сказала, что окончила школу, в которой я якобы училась. Потом я получила образование на курсах, несколько месяцев проучилась на курсах компьютерной грамоты. Тогда компьютеры и там только-только начинались. И я обучилась бухгалтерскому делу буквально за несколько месяцев. Потом устроилась на работу, объясняя это тем, что вот я после школы выучила основы делопроизводства и хотела бы работать.

Это была не высокооплачиваемая работа. Я была даже не средним классом, а намного ниже, но нужно было с чего-то начинать. То же самое — мой супруг, который тоже начал работать бухгалтером в автомобильной компании.

Но это был первый этап. И, конечно, потом мы, прилагая определенные усилия, поднялись до достаточно хорошего уровня.

— Ваш супруг закончил три вуза?

— Да. Потом мы обучались уже в других учебных заведениях. И супруг работал и учился, закончил один университет, потом продолжил образование в другом. И в конечном итоге из него получился достаточно образованный специалист.

— Вы должны были сразу пытаться какие-то сведения добыть или вначале была задача просто прижиться и стать своими?

— Первоначально, конечно, прижиться и стать своими. И очень трудно было предугадать, как пойдет жизнь. Потому что, когда человек уезжает на такую работу, он сам должен все своими руками сделать. То есть могло бы получиться так, что мы не смогли бы обучиться, сделать карьеру и продолжали бы работать на низкооплачиваемой работе.

Но у нас было стремление хорошо работать, получить больше знаний, хорошее разностороннее образование и продвинуться в жизни, уже находясь там. Но параллельно с этим, конечно, была задача наблюдать, не пропускать важное и искать любую информацию, которая была бы полезна нашей стране.

— Информация — это чтение газет, посещение каких-то мероприятий, полезные знакомства или подглядывание в окна? В чем заключается получение информации?

— Не подглядывание в окна, конечно. Это, во-первых, нужно уметь выуживать полезную информацию, анализировать то, что ты читаешь в газетах, попытаться какими-то догадками и дополнительными исследованиями понять, где же может скрываться более обширная информация на ту или иную тему, кто носитель этой информации и т. д.

Разведка — это, прежде всего, искусство работы с людьми. Естественно, есть документы, которые хранятся в каких-то ведомствах, в сейфе, но до них практически не добраться, это очень сложно. Зато есть человек, который работает с этими документами, есть человек, который их готовит… Вот эти люди как раз являются источниками информации.

Поэтому добраться до них нужно. И как раз это основное искусство любого разведчика. Понятно, что каждый разведчик действует по-разному и в зависимости от конкретных условий, обстановки. Он выбирает возможные пути в зависимости от способностей, интересов. Но нужно культивировать в себе какие-то интересы, например, записаться…

— …в гольф…

— В гольф-клуб. Правильно! Вы уже мыслите…

— …как разведчик.

— Совершенно верно. Теннис. Какие-то по интересам женские клубы. Вот это все важно. И чем интереснее общество, чем люди там более значимы, тем для нас, конечно, это более важно. Вот это мы старались найти — такие публичные места с полезными людьми. Поэтому работа разведчика — всегда двойная нагрузка.

Ты работаешь для того, чтобы элементарно заработать деньги, как все, и показать всем соседям, что ты состоявшийся человек и работаешь. И в то же время нужно постоянно думать о своей главной задаче, как выполнить главное задание, с которым ты там и находишься.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев