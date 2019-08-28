Как меняют разведчиков на предателей

Может ли разведчик быть гарантирован от провала? Как надо себя вести, чтобы снизить риски? А легко ли предавать? Как стать предателем? Сладка ли шикарная жизнь на чужбине с чувством предательства страны и людей? Как наших разведчиков-нелегалов меняли на Скрипаля и ему подобных?



Жизнь после провала: Русская разведчица стала писательницей

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова.

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— Елена, насколько вероятность провала и ареста зависит от самого разведчика, и какова воля случая? Можно ли как-то сберечься от этого, что-то предугадать и как-то не допустить негативного развития событий?

— Я думаю, что полной гарантии от провала и ареста нет и быть не может. Но разумеется, риск этого можно снизить. Всегда нужно быть внимательным к самому себе. Конечно, находясь на такой опасной работе, человек должен следить за любыми своими действиями, чтобы не выдать себя, например, не тратить больше, чем ты зарабатываешь, не показывать какой-то свой открытый интерес к той или иной теме, не лезть в опасные ситуации.

— Не нарушать правила дорожного движения.

— Не нарушать правила, да, вот это все нужно. Это зависит от самого человека, который там находится. Предугадать то, что происходит в независимости от тебя, конечно, сложно. Конечно, никто не ждет провала и того, что ты окажешься предателем, особенно из тех, кому ты доверяешь и с кем работаешь. Но это случается время от времени. Есть предатели и в других странах, которые соглашаются работать на нас.

Этот риск мы, конечно, осознавали, но не думали, что это нас коснется. Всегда хочется верить в лучшее. Поэтому это нужно принять как неизбежность, которая, к сожалению, случилась с тобой, в надежде, что для других жизнь будет более благосклонна и такого не случится.

— Предполагают, что Александр Потеев, бывший полковник СВР, бежавший в США и причастный к вашему делу разведчиков-нелегалов, это сделал чисто из-за шкурно-финансового интереса.

— Это все — догадки, думать и придумать можно все, что угодно…

— Другой предатель — Александр Запорожский говорит, что, возможно, это была его некая личная месть, поскольку страна изменилась, а его карьера осложнилась, стало непонятно, кому присягу давали, и так далее. То же самое про Калугина и других перебежчиках говорили.

— Конечно, бывают у людей какие-то сомнения или несогласие с тем, какие события происходят в стране, какая политика ведется. Да, есть множество факторов. Но я считаю, что предательство — это все-таки и есть предательство, независимо от мотивов. Человек должен быть предрасположен к этому.

У человека, конечно, должны быть какие-то внутренние мотивы. И они всегда есть, мне кажется, они складываются из множества элементов. Но ведь у каждого человека есть выбор. Даже, если ты не согласен с чем-то происходящим в стране или кто-то там ущемляет лично тебя, все равно у каждого человека есть выбор.

Ты же можешь просто уйти, отказаться и поменять профессию. Кстати, после распада Советского Союза многие разуверились в самой идее либо были недовольны теми зарплатами, которые платили людям, работающим в разведке. Но ведь большинство из них просто покинули службу и нашли себе другие места работы.

То же самое могли сделать Потеев, Запорожский и другие изменники. Но несмотря на это они сделали выбор в пользу того, чтобы предать людей, с которыми они работали, предать саму идею. Одно дело рассказать о своей работе какой-то личности, назвать имена агентов, но он передал гораздо больше — он открыл всю методику и систему работы.

Я считаю, что этого не могут оправдать никакие суммы. И это в конечном итоге остается с человеком, несмотря на то, что он в материальном плане получил какие-то выгоды, все равно его это гложет. Я не думаю, что это можно вот так легко скинуть и из себя убрать. Это все-таки остается, такой червячок будет его грызть до конца. Хотя это, конечно, определенный тип человека…

— Человеку свойственно находить какие-то оправдания себе.

— Да, человек будет находить оправдания, но все равно какой бы человек ни был, все равно в глубине души он будет понимать, что совершил… Когда тебя уже не принимает твоя родина, это нелегко. И может быть вначале кажется, что там будет шикарная жизнь, а потом все-таки — реальность… Ностальгия появляется. Человек будет мучиться. Естественно, люди, совершившие такой поступок, ищут себе оправдания и объясняют даже свою мотивацию.

— Вашу десятку нелегалов, которые были расшифрованы, обменяли на четверых предателей, в том числе Скрипаля и Сутягина. Вы их видели при обмене?

— Нет, мы их не видели. Я узнала их имена и лица только из публикаций, которые были в момент обмена и после. До этого даже не предполагала и не знала о них и их делах, за которые они были осуждены. То есть для нас это были тоже совершенно новые сведения, новые люди. В момент обмена мы только издалека видели каких-то людей, которые выходили из самолета. Сам обмен происходил в аэропорту на взлетном поле, на летном поле, где находились два самолета. Один, в котором прибыли мы, а другой привез их.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев