Как происходит вербовка в разведке

Как разведчику материально обеспечить свою деятельность в стране потенциального противника? Как происходит вербовка в разведке? Об этом, а также о развитии мира и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова.



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— Елена, вы сказали, что после надежды создать новый общий справедливый и дружный мир и глобализации в мире, теперь пошло движение уже в противоположную сторону. По спирали все движется?

— Да, это развитие… И, конечно, сейчас уже это все по-другому. Всегда издалека видно больше, и понимаешь, что не все так просто.

— Большое видится на расстоянии.

— Да, большое, вот правильно, видится на большем расстоянии. И поэтому мы понимаем, что были ошибки, что доверие это было не совсем правильное, и нужно было быть более осторожным, действовать более продуманно… Но опять же, я не знаю, можно ли винить кого-то в этом… Это такой исторический момент.

И мы тоже не знали, не могли понять, что происходит. Мы каждый день жили с предчувствием того, что нам скажут: "Все, ребята, давайте уже возвращайтесь, домой или продолжайте жить там, как вам нравится. Все уже так хорошо, что ваша работа, ваши услуги уже не нужны. Возвращайтесь к мирной жизни".

- Елена, вы сказали, что там вам самим нужно было учиться и работать, зарабатывать, обеспечивать себя. А зарплата, какая-то вообще помощь была?

— Определенную помощь, конечно, государство выделяет, особенно на первых порах. Нужно же было как-то заплатить за то же обучение. Но это было только в небольших суммах и на начальном этапе. Потом нужно было все вопросы решать самим. Особенно сложно было в 1990-х. Тогда вообще не было средств.

И мы должны были трудиться вдвойне и зарабатывать разными способами деньги для того, чтобы там хотя бы прожить, уже не говоря о том, чтобы иметь какие-то свободные средства для того, чтобы вести активную работу. Это было действительно трудно. Тогда мы решили начать свой бизнес. Он был очень прозаичным — продажа детских подгузников.

Это, конечно, было очень далеко от разведки и от политической информации, которую, в принципе, мы должны были получать. Зато это дало нам возможность нормально существовать, получая доход от этого бизнеса. Его, кстати, мы потом продали, когда его раскрутили, и он существует до сих пор.

Что самое интересное, канадские журналисты нашли человека, который у нас его купил. Он вообще не знал всю эту шпионскую историю, пропустил. Поэтому даже не подозревал, что у него такая связь, оказывается, есть с русской разведкой…

— Что он помогал русским шпионам?…

— Что основатели его бизнеса были русскими разведчиками.

— Для нас-то вы разведчики, а для них — шпионы.

— Вот правильно, да. Он считал, что русские шпионы, и это было, конечно, очень интересно.

— А кто и как вербует информаторов?

— А вербуют все, кто может. Вербовка — это привлечение другого человека для работы на определенное государство. И, конечно, эти действия выполняет любой человек, который занимается разведывательной работой. Российских дипломатов, бизнесменов стараются завербовать в основном американцы и англичане.

Мы стараемся завербовать американцев и англичан. Это — метод работы, через людей получается информация. Поэтому завербовать человека — это значит получить источник той информации, которая нужна стране.

— Это какая-то идейная история или финансовая история?

— По-разному. В разные времена по-разному. До войны, во время войны и после нее было много людей, которые были даже волонтерами, то есть они предлагали себя Советскому Союзу, особенно когда была угроза победы фашистской Германии. Потом работала идея коммунизма, социализма. Многие люди искренне хотели помочь нашей стране. И они предлагали себя.

"Кембриджская пятерка" — знаменитые англичане предложили сами, причем безвозмездно. Они не хотели получать никакое вознаграждение за это. Они делали это по идейным соображениям. Есть люди, которые продают информацию, бывает, что приходят и сами предлагают. Были случаи, когда люди приходили в посольство и говорили, что я хочу вам передать документы за такую-то сумму. Это случается.

Вариантов много. Работают женщины типа Мата Хари. Это тоже метод. Но это не значит, что вся разведка состоит из таких медовых ловушек, как их называют, с тем, чтобы заполучить людей. Методы и приемы, конечно, используются самые разные, в зависимости от обстоятельств. Но прежде всего, нужно понимать, что в этом человеке нужно использовать.

Опять же аналитическая работа разведчика — это одно, а знание психологии — другая составляющая, которая очень важна. Надо быть психологом, видеть людей. Вот я, например, проработав долгие годы, даже теперь ловлю себя на мысли, что глядя на человека, я всегда оцениваю его, вижу в нем определенные слабости и сильные стороны, типаж, какой-то характер. Он мне вроде сейчас уже и не нужен, хотя с другой стороны…

— Это же в какой-то мере происходит при любом общении.

— Общение, конечно, становится более легким, когда ты понимаешь человека. Но в разведке всегда нужно оценить слабые и сильные стороны, а потом еще и сыграть на них. Быть хорошим психологом — это важно для разведчика.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев