Елена Вавилова: женщина и тайна - такое возможно только в разведке

О разведке и разведчиках генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и автор книги "Женщина, которая умеет хранить тайны" Елена Вавилова. Конечно, государственные секреты не разглашались. Но о самой загадочной профессии было сказано много таинственного…



Жизнь после провала: Русская разведчица стала писательницей

— Елена, наверное, вы самый необычный гость из всех, кто был в нашей студии. Давайте все-таки начнем с книги. Что самое главное вы хотели в ней сказать?

— Моя книга и моя профессия, конечно, достаточно необычные: профессия — редкая, и книг от первого лица о ней тоже очень немного. Профессия имеет много тайного, секретного и крайне интересного, о чем, конечно, всем хотелось бы узнать больше. Но люди этой профессии не могут об этом много говорить, поэтому и при написании моей книги, которая является автобиографичной в определенном смысле, было много раздумий, как все изложить, рассказать о моей судьбе, чтобы не рассказать слишком много, не выдать ненароком какие-то тайны, которые должны оставаться еще долгое время секретами.

Книга вышла в издательстве "Эксмо". Она написана в соавторстве с одним замечательным писателем, который является моим земляком. Я сама родом из Томска, вот мы с сибиряком Андреем Бронниковым решили вместе написать эту книгу. И такая совместная творческая работа, в общем-то, хорошо удалась. Результат налицо.

— Вы просто рассказали о своей нелегальной жизни, но только частично — ее открытую часть. Ведь ваше дело было засекречено на 50 лет, и пока об этом ничего нельзя говорить еще 42 года, так? О чем же вы писали?

— Да, все это останется секретом еще очень долго. Конкретные детали нашей работы, что мы делали, какие-то конкретные операции и даже имена людей, с которыми мы работали, конечно, не будут публичными долгие годы. Таково правило. Но я попыталась показать прежде всего человека в этой профессии.

— Именно женщину?

— Особенно женщину. Моя героиня — это женщина. Мне хотелось показать обычное человеческое лицо, человека, который выполняет задачи для своей страны, задачи, которые перед ним поставили государство и организация, в которой мы работали. Это накладывает, безусловно, большую ответственность.

Нельзя рассказать многого, но поскольку моя судьба сложилась таким образом, что я оказалась расшифрованной, это дало мне возможность кое о чем людям поведать, изложить свою точку зрения на то, почему эта профессия нужна и важна для подрастающего поколения, которое, может быть, об этом пока не задумывается.

— Почему эта профессия очень нужна и важна?

— Профессия разведчика — вообще очень древняя. С момента образования общинного строя, а может быть, и раньше люди пытались узнать тайны других, занимались своего рода шпионажем. Они хотели узнать планы, намерения соседей, то, чем они располагают, что и как делают. Все это вытекает даже из нашей психологии: каждый хочет знать больше о чем-то и предугадать, возможно, какие-то злые намерения против себя.

То же самое страны и государства — каждое государство обязано защищаться и отстаивать свои интересы. Это естественно. Поэтому разведка как раз служит для того, чтобы защитить национальные интересы определенного государства. Это присуще всем — и маленьким, и большим государствам.

Конечно, Россия сейчас (и Советский Союз в прошлом) должны всегда оберегать и свои границы, и свою независимость от каких-то намерений других стран. Это естественно, и ничего здесь нет плохого. Но методы, конечно, везде своеобразные. Методы должны быть скрытые, они должны основываться на каких-то завуалированных действиях. Такова сущность этой профессии.

— Вы ведь оказались за границей, стали местными жителями сначала, гражданами Канады в самое сложное для России время — в 90-е годы?

— Да, конечно.

— Тогдашний министр Андрей Козырев даже сам спрашивал у американцев: "А вы не знаете, какие у России национальные интересы?" Он сдал им многие наши секреты. Ну и такой была вся внешняя политика. И вот вы каким-то образом оказываетесь в Канаде, прибыли на место службы вместе с мужем Андреем Безруковым?

— Да, приехали мы туда, конечно, обычным путем. Соответственно, мы были подготовлены для такой работы. Для нас была создана, придумана легенда-биография, как мы называем ее в нашей профессии, для того чтобы объяснить, откуда мы и кто. И мы представлялись иностранцами, жителями той страны, где мы должны были работать.

— Это была Канада?

— Вначале да. Конечно, время было переломное, особенно было сложно, когда Советский Союз распался. Это на нас накладывало сильный отпечаток. Очень сложно было даже оттуда понять, что здесь происходит, как все будет развиваться, и предугадать какие-то последствия распада Советского Союза. Тем более было не понятно, как это может сказаться на нас.

Конечно, в тот момент у нас были вопросы, что будет с нашей службой, что будет с нами, и была серьезная ситуация в 90-х годах, когда было нелегко работать, не хватало средств, помощи. Но наша первоначальная задача не поменялась: мы работали в целом на страну. И какая бы она ни была, какие бы перемены и проблемы внутри нее ни были, мы все равно защищали ее извне.

Продолжение беседы следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев