Будни разведчика: как стать своим среди чужих

Как готовят разведчиков-нелегалов? Как возможно выучить иностранный язык на уровне носителей? И как справиться с проблемой раздвоения личности, когда ты — уже не ты? Как сохранить свое истинное я, но при этом убедить не только себя и окружающих, но и беспристрастный полиграф в своем другом я?



Жизнь после провала: Русская разведчица стала писательницей

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и автор книги "Женщина, которая умеет хранить тайны", писатель Елена Вавилова.

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— Елена, какое первоначальное общее задание у вас было — просто найти какую-нибудь полезную, на ваш взгляд, информацию? Или вам говорят, вы должны узнать, не готовится ли когда-то какого-то мероприятия определенного рода?

— И так, и так — по-разному бывает. Человек сам решает, чем заниматься, и, конечно, разведчику даются определенные общие и частные задачи. Время от времени мы получали четкие задания, были задачи вполне конкретные. Но всегда человек сам инициативно тоже должен искать необходимую информацию, которая может быть полезна.

Еще есть такое высшее искусство — предсказывать события. Конечно, для этого нужно хорошо разбираться в теме, всегда внимательно следить за событиями и тщательно анализировать информацию. Понятно, что человек, который находится там, лучше и более конкретно ориентируется в ситуации. Очень важно уметь найти что-то и понять, что готовится.

Тогда в идеале можно предупредить те или иные нежелательные события на месте. В любом случае надо вовремя сообщить нашему руководству о том, что есть такие настроения в обществе или в правительстве, чтобы наше руководство что-то предприняло или хотя бы подготовилось к ответным мерам. В принципе можно сказать, что разведка — это работа предсказания будущего, основанная на каких-то конкретных сведениях.

— Вы даже умудрились обмануть полиграф, и был такой комментарий, что вы себя ощущали американкой. Кем и как вы себя там чувствовали?

— Да, но это не раздвоение личности, как могло кому-то показаться. Это просто профессионализм.

— Конечно же, очень интересует внутренний мир разведчика, потому что в книжках написано, что все время нужно быть на страже, быть готовым к провалу… Поэтому самое сложное — это именно вот это психологическое состояние. И как можно разобраться с тем, что ты — это уже как бы и не ты?…

— На самом деле к этому тоже готовят, предлагаются определенные методы, как себя идентифицировать, как найти и сделать из себя того человека, за которого ты должен себя выдать. Очень важен для этого, конечно, язык. Вместе с изучением языка приходит как раз такая культурная и психологическая составляющая, ты начинаешь себя ощущать уже иностранцем, точнее, иным человеком.

Конечно, хорошо помогло то, что нашими преподавателями были люди, которые жили в той среде. Они передавали нам определенные привычки, манеры, и мы их повторяли. И потом ты, естественно, сознательно изучаешь культуру, окунаешься в нее и переносишь ее на себя. Когда мы уже приехали туда на работу, первое время, конечно, основным было наблюдение и перенимание.

Как-то ты даже начинаешь копировать тех или иных людей. Можно даже такой метод использовать. Я, например, выбирала образ какой-то молодой женщины. Проходя мимо кого-то по улице, я присматривалась и говорила себе, что хочу быть похожа на эту девушку. И я старалась копировать те или иные моменты поведения, разговора.

Многие элементы, конечно, уже здесь преподавались. Например, считать, не загибая пальцы, а разгибая их, учили улыбаться по-американски и т. д. Все это приобретается. И постепенно это становится твоим вторым я. Просыпаясь утром, я уже не думала, кто я, на каком языке мне говорить, как мне себя вести, — это становилось уже естественным, автоматическим.

— Но как можно в Томске выучить язык на уровне носителя? Многие люди, уехавшие в молодости в США и Канаду и прожившие там по 20-30 лет, хотя они вполне адаптировались, но до сих пор они говорят не как люди, там родившиеся.

— Я углубленно учила язык, естественно, не в Томске. В моей книге как раз описана первая часть подготовки. Там реально очень близко пересказана история, которая происходила со мной и моим супругом. Мы были студентами Томского университета, учились на историческом факультете. Нас, видимо, по каким-то критериям подобрали и предложили нам пройти подготовку. Подготовка проходила уже в Москве. А здесь была достаточно хорошая школа.

— Как долго длилась подготовка?

— Несколько лет. Самое основное — это, конечно, язык. А чтобы выучить язык до уровня носителя, в любом случае всегда нужно большое время. Наскоком это не сделаешь. Это была очень изнурительная, ежедневная по много часов работа, которая в конце концов позволила нам освоить два языка.

— Вы выезжали куда-то на языковую практику?

— Да, конечно. Потому что должно быть как можно больше возможностей для общения с носителями языка, людей с разным произношением, дикцией, темпераментом речи… Но многое мы изучали также путем просматривания фильмов на кассетах. Тогда они еще были. Нам предлагались определенные коллекции фильмов, и мы с удовольствием их просматривали, заучивали диалоги и пытались их воспроизвести.

Нам очень помогало именно то, что мы готовились сразу вдвоем, поэтому у нас были такие вот интерактивные занятия. Конечно, в Советском Союзе все изучить, а главное, понять про жизнь на Западе было не просто сложно, а невозможно в принципе. Поэтому мы уже тогда ненадолго выезжали туда, чтобы понять и немного освоиться, даже слегка опробовать себя в новой роли.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев