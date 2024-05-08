Эксперт объяснила: какие коммунальные услуги отключат россиянам за долги по ЖКХ

Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В случае задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставление коммунальных услуг может быть приостановлено. Об этом предупредила россиян экономист и доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная в интервью aif.ru.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

По ее словам, постановление правительства от 6 мая 2011 года № 354 (с изменениями от 29 декабря 2020 года) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" предусматривает возможность приостановления коммунальных услуг за долги с целью стимулирования своевременной оплаты.

Если задолженность сохраняется более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить предоставление ЖКУ без решения суда, предварительно уведомив должника.

Специалист пояснила, что многие должники, столкнувшись с такими мерами, действительно находят средства для погашения задолженности.

Одни из наиболее часто отключаемых услуг — это вода, газ и электричество. Однако прекратить подачу можно только горячей воды. Нельзя отключить канализацию и отопление в квартире.