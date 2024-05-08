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Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив

1:22
Культура

15 и 16 мая в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Мой дом — твой дом" по пьесе Иана Огилви. Перед зрителями развернется самая настоящая детективная история (с юмором).

Отпуск по обмену превратился в криминальный детектив
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Герои спектакля приехали в долгожданный отпуск, который за пару мгновений превратился из семейного в криминальный. Одна шокирующая находка, спрятанная в шкафу, повлекла за собой необратимые последствия…

В ролях:

  • Джульетта Шабанова,
  • Денис Кутузов,
  • Иван Мамонов,
  • Артём Минин,
  • Владимир Шульга,
  • Лана Крымова,
  • Родион Вьюшкин

и другие.

Художественный руководитель Дмитрий Астрахан: "Актёрам удалось воплотить весь комический потенциал фарса, многие артисты вышли на сцену в нескольких образах. Актёрский ансамбль, включая Дениса Кутузова, Джульетту Шабанову, Лану Крымову, Артема Минина, Ивана Мамонова, Родиона Вьюшкина и Владимира Шульгу виртуозно исполнил свои роли, играя на грани фарса и драмы. Эта яркая комедия — идеальный выбор для зрителей, желающих отключиться от будничной рутины и погрузиться в водоворот приключений и искромётного юмора".

Художественное руководство проектом: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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