У кошки гноятся глаза: как понять, что пора бежать к ветеринару сломя голову

Выделения из глаз у кошек и котов обычно не вызывают беспокойства, если речь идет о прозрачных слезах. В таких ситуациях обращение к ветеринару не требуется, независимо от возраста животного. Однако если слезы обильные и имеют серый или красноватый цвет, это сигнал к действию.
Специалисты выделяют несколько основных причин, по которым у домашних питомцев могут появиться патологические выделения из глаз и когда стоит обратиться за ветеринарной помощью:
В таких случаях важно избегать самолечения и своевременно обращаться к ветеринару, чтобы предотвратить возможные осложнения, включая потерю зрения.
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