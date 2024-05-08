У кошки гноятся глаза: как понять, что пора бежать к ветеринару сломя голову

Ветеринары рассказали о гноящихся глазах у кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выделения из глаз у кошек и котов обычно не вызывают беспокойства, если речь идет о прозрачных слезах. В таких ситуациях обращение к ветеринару не требуется, независимо от возраста животного. Однако если слезы обильные и имеют серый или красноватый цвет, это сигнал к действию.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Специалисты выделяют несколько основных причин, по которым у домашних питомцев могут появиться патологические выделения из глаз и когда стоит обратиться за ветеринарной помощью:

Травмы и ранения могут вызвать отек и повышение температуры тела в области воспаления.

Конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки глаза, которое может сопровождаться покраснением и является общим для людей и животных. Причиной могут стать пыль, насекомые и другие раздражители.

Блефарит — еще одно заболевание, вызывающее зуд и внешние изменения в области глаз. Может потребовать антибиотиков.

Панофтальмит — редкая, но серьезная болезнь, поражающая весь глаз и вызывающая обильное гнойное выделение. Обычно встречается у бродячих животных и может требовать удаления глазного яблока.

В таких случаях важно избегать самолечения и своевременно обращаться к ветеринару, чтобы предотвратить возможные осложнения, включая потерю зрения.