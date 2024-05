Тренировка 5x10, которая эффективно натренирует и придаст форму вашим ягодицам

Для следующей тренировки ягодичных мышц вы будете выполнять по 10 повторений каждого упражнения с очень небольшим перерывом между ними. Сведение к минимуму времени простоя позволяет вам сократить время тренировки, когда времени мало. Это также ускоряет частоту сердечных сокращений, превращая ваше тело в машину для сжигания калорий.

Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain