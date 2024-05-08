Тренировка 5x10, которая эффективно натренирует и придаст форму вашим ягодицам

Жесткая тренировка 5x10, которая заставит гореть ваши ягодицы

4:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для следующей тренировки ягодичных мышц вы будете выполнять по 10 повторений каждого упражнения с очень небольшим перерывом между ними. Сведение к минимуму времени простоя позволяет вам сократить время тренировки, когда времени мало. Это также ускоряет частоту сердечных сокращений, превращая ваше тело в машину для сжигания калорий.

Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain

Марш ягодичных мышц.

Лягте на спину, руки по бокам, ступни поставьте на пол и согните колени.

На выдохе сожмите ягодичные мышцы, надавите на пятки и поднимите бедра к небу.

Поднимайте бедра, пока не образуется диагональная линия от колен к бедрам и груди.

Поднимите одно колено к груди.

Опустите эту ногу обратно и повторите с другой ногой.

Опустите спину на землю и повторите.

Совет. Во время маршировки держите таз ровно и держите тело на прямой линии — не позволяйте бедрам обвисать.

Румынская становая тяга.

Встаньте с нейтральной спинкой и прижмите вес (штангу или гантели) к бедрам. Ваши колени должны быть слегка согнуты, а лопатки должны быть отведены вниз и назад.

Не позволяя пояснице или плечам округлиться, а коленям сомкнуться, наклоняйтесь вперед на бедрах, направляя вес тела к полу.

Когда вы почувствуете, что напряжение в подколенных сухожилиях на задней поверхности бедер увеличивается, сделайте секундную паузу.

Упритесь пятками в пол и выпячивайте бедра вперед, когда встаете.

Совет. Если у вас нет гантелей, превратите это в хорошую утреннюю зарядку, заложив руки за голову и остановившись, когда ваша грудь будет параллельна полу.

Выпады.

Начните выпрямляться, затем выставите на некоторое расстояние вперед левую ногу.

Согните ноги в коленях под углом 90 градусов. То колено, которое находится сзади должно держаться над землей, а переднее под лодыжкой.

Сделайте небольшую паузу в этой токе, а затем оттолкнитесь ногой, которая находится впереди, чтобы вернуться в изначальное положение. Повторите с другой ногой.

Совет. Держите туловище прямым, а мышцы пресса задействованными. Избегайте сгибания в талии и наклона верхней части тела вперед. Если вам нужна поддержка, держитесь за стену или стул во время выполнения выпада.

Приседания Сумо.

Встаньте так, чтобы ноги были значительно шире, чем расстояние между бедрами (примерно на 1 — 2кг), разверните пальцы ног на 45 градусов и держите руки по бокам.

Опускайтесь, сгибая колени и бедра, поднимая руки так, чтобы они встретились под подбородком. Держите пресс напряженным, спину прямой и не позволяйте коленям при опускании проходить мимо пальцев ног.

Как только ваши бедра станут параллельны полу, упритесь пятками и снова поднимитесь вверх.

Совет. Убедитесь, что пальцы ног разведены под углом 45 градусов или больше. Хотя это в первую очередь упражнение для ягодичных мышц, приседания сумо также активизируют приводящие мышцы, поэтому убедитесь, что вы чувствуете, как работает внутренняя поверхность бедер, особенно во время приседания.

Приседание на паузе.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки по бокам.

Согните колени и бедра, как будто вы откидываетесь на спинку стула, и поднимите руки так, чтобы они были параллельны полу, чтобы сохранить равновесие.

В нижней части приседания ваши бедра должны быть параллельны полу (или ниже, если позволяет гибкость бедер), а колени должны находиться над пальцами ног, не расширяясь в стороны и не прогибаясь к средней линии тела.

Сделайте паузу на 3 секунды.

Надавите на пятки и встаньте прямо.

Совет. Приседайте до параллели, затем задержитесь на 3 секунды. Если параллель вызывает боль или у вас проблемы с коленом, лодыжкой или тазобедренным суставом, сделайте 14 приседания.