Этот кустарник отличается красными ягодами и красивыми листьями

Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Кустарник кизильник — это красивое и популярное растение, которое можно встретить во многих садах и парках. Он отличается яркими красными ягодами и красивыми листьями, которые меняют свой цвет в зависимости от сезона. Но чтобы кизильник радовал своим видом и приносил пользу, необходимо правильно ухаживать за ним.

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Кизильник предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Не стоит сажать его в тени или на слишком сухой почве, так как это может негативно сказаться на его росте и развитии.

После посадки кустарника необходимо обеспечить ему правильный уход. Основными мероприятиями являются полив, подкормка и обрезка. Кизильник нуждается в умеренном поливе, особенно в период сухости. Но при этом не стоит переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Лучше поливать растение регулярно, но в небольших количествах.

Что касается подкормки, то кизильник нуждается в ней только в первые годы после посадки. Для этого подойдут универсальные минеральные удобрения, которые можно добавлять в почву весной и летом. Но не забывайте, что переизбыток удобрений может негативно сказаться на росте и цветении кустарника.

Обрезка кизильника — это важный этап ухода за растением. Она проводится весной или осенью и направлена на формирование кроны и удаление поврежденных или старых веток. Также обрезка способствует более обильному цветению и росту кустарника.

Кроме основных мероприятий, необходимо следить за состоянием почвы вокруг кизильника. Регулярно рыхлите ее и удаляйте сорняки, чтобы они не конкурировали с растением за питательные вещества. Также стоит обращать внимание на наличие вредителей и болезней. В случае обнаружения, необходимо принять меры по их уничтожению.

Важным аспектом ухода за кизильником является его защита от зимних морозов. Для этого можно использовать специальные укрытия или мульчирование почвы вокруг кустарника.