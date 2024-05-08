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Этот кустарник отличается красными ягодами и красивыми листьями

Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Кустарник кизильник — это красивое и популярное растение, которое можно встретить во многих садах и парках. Он отличается яркими красными ягодами и красивыми листьями, которые меняют свой цвет в зависимости от сезона. Но чтобы кизильник радовал своим видом и приносил пользу, необходимо правильно ухаживать за ним.

Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кизильник предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Не стоит сажать его в тени или на слишком сухой почве, так как это может негативно сказаться на его росте и развитии.

После посадки кустарника необходимо обеспечить ему правильный уход. Основными мероприятиями являются полив, подкормка и обрезка. Кизильник нуждается в умеренном поливе, особенно в период сухости. Но при этом не стоит переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Лучше поливать растение регулярно, но в небольших количествах.

Что касается подкормки, то кизильник нуждается в ней только в первые годы после посадки. Для этого подойдут универсальные минеральные удобрения, которые можно добавлять в почву весной и летом. Но не забывайте, что переизбыток удобрений может негативно сказаться на росте и цветении кустарника.

Обрезка кизильника — это важный этап ухода за растением. Она проводится весной или осенью и направлена на формирование кроны и удаление поврежденных или старых веток. Также обрезка способствует более обильному цветению и росту кустарника.

Кроме основных мероприятий, необходимо следить за состоянием почвы вокруг кизильника. Регулярно рыхлите ее и удаляйте сорняки, чтобы они не конкурировали с растением за питательные вещества. Также стоит обращать внимание на наличие вредителей и болезней. В случае обнаружения, необходимо принять меры по их уничтожению.

Важным аспектом ухода за кизильником является его защита от зимних морозов. Для этого можно использовать специальные укрытия или мульчирование почвы вокруг кустарника.

Особенности кизильника. Посадка и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Знакомим с кизильником, который стоит посадить в саду
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