Елена Вавилова: "Жизнь шире, чем профессия "разведка"

Как разведчику-нелегалу не выдать русское происхождение, если даже в России порой бросается в глаза разница в произношении, манерах и поведении жителей разных регионов? Почему кошки и собаки за границей говорят по-другому? Каковы главные задачи разведчика и наибольшие опасности для него?



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Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова.

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— Елена, есть огромное количество каких-то впитанных с молоком матери национальных черт и мелочей поведения, которые могут выдать разведчика. Как себя не выдать?

— Конечно, все это так. Но кое-что можно нагнать и во взрослом возрасте, если человек на это настроен. Здесь все дело в правильной методике и мотивации. Если человек хочет выучить азы и действительно прилагает к этому много усилий, он это сделает. У нас мотивация была. И какую-то часть таких детских, так сказать, воспоминаний, мы закрыли.

Мы смотрели мультики, учились не только произношению слов, но и имитации криков животных, потому что они очень различаются в разных странах, в каждом языке воспроизводятся по-разному. То есть мы говорим, собака гавкает, коровка "му", кошка "мяу-мяу", а у других народов в каждом языке по-разному. И только в детстве это можно изучить и впитать, потому что взрослые редко это используют.

Но этому была посвящена большая часть нашего времени. И в принципе кое-что мы добрали. А то, что нам не хватало, потом это все мы должны были как-то объяснять, например, что мы что-то забыли, перепутали или подумали не о том. И в таких случаях надо быстро перевести разговор на другую тему.

Но это не значит, что именно этот элемент тебя сразу выдает стопроцентно. Но убрать какие-то наши чисто русские манеры, конечно, было необходимо. Естественно, преподаватели за нами наблюдали во время подготовки и поправляли, где нужно.

— Но ведь даже в центре России жители разных регионов порой сильно чем-то отличаются. Бывает, сразу видно, что человек из Рязани или еще откуда-то приехал…

— Конечно, это так, и разведчик остается человеком обычным. Вот, например, одежда. В Советском Союзе нельзя было даже купить ничего западного. Соответственно, и там не было вещей советского производства. Поэтому нам необходимо было все для себя купить в какой-то западной стране. Так и было. У нас было все иностранное, когда мы выезжали, начиная от чемодана, расчески, ручки. Все было иностранного происхождения, произведено строго в западных странах.

— В чем заключались главные опасности?

— Конечно, их было много. И был большой груз ответственности, ведь в тебя вложено очень много сил и ресурсов, на тебя серьезная надежда со стороны государства. Все это, конечно, накладывает большую ответственность на людей. Выезжая туда, мы с супругом чувствовали, мы должны были сделать все, что можно, для того чтобы выполнить поставленную перед нами задачу по добыванию важных разведывательных данных.

Конечно, у всех разведчиков-нелегалов всегда есть определенный период, когда человек вживается, привыкает, а только потом он раскручивается и начинает главную работу. Только после многих лет можно сказать, что разведчик может стать достаточно эффективным и работать, поставляя что-то важное. Но, опять же, в этом всегда бывает очень много непредсказуемого.

Может получиться так, что работа не пойдет, человек заболеет или просто какая-то случайность помешает в конкретный момент или даже в целом. Это все обычные человеческие обстоятельства, которые могут помешать работе. Но мы были настроены на то, чтобы сделать все, что в наших силах. Это не значит, что мы должны были делать какие-то неимоверные дела.

Даже крупицы той информации, которые каждый разведчик может поставить, потом при суммировании, сопоставлении и анализе превращаются в достаточно солидную базу. Для всех разведчиков самое главное — найти подход и доступ к тем людям, которые владеют важной информацией и, тем более, сами могут что-то решать. Но конечно, далеко не у всех это получается.

Каждый делает это в зависимости от возможностей и обстоятельств, которые складываются. Но особенность этой профессии еще в том, что человек работает там обособленно, никому нельзя позвонить, чтобы что-то узнать, уточнить, попросить какой-то совет. Ты сам должен все решить, как действовать, как себя вести, какие предпринять действия. Нам повезло, что мы были вдвоем, мы могли хоть как-то обсуждать это. А есть люди, которые работали там в одиночку.

— Вы все-таки были несколько необычные разведчики. Мало того, что муж и жена (такие пары все-таки бывают), но у вас еще и двое детей уже там появилось.

— Да, это было наше решение, которое было неочевидно с самого начала, потому что многие люди, особенно предыдущее поколение в послевоенные годы и в разгар холодной войны, в нашем положении отказывались иметь детей. Ведь опасность была достаточно велика и люди опасались за судьбу детей. С ними тоже могло что-то случиться, если будут какие-то экстремальные ситуации и их арестуют.

Когда мы уехали, у нас было желание иметь детей, но уже там мы это тщательно взвешивали, естественно, много обсуждали. Были опасения и у наших руководителей, а как же все это будет, а как ты родишь там без того, чтобы не выдать свою какую-то русскую черту…

— Как в фильме "Семнадцать мгновений весны"…

— Да, естественно, всем эта история настолько запала, поэтому все считали, что это невозможно. Но мы были уверены в том, что ничего такого не произойдет и мы сможем нормально жить и воспитывать детей. Конечно, здесь главную роль сыграл чисто человеческий фактор: просто нам хотелось иметь полноценную семью. Потому что жизнь все-таки шире, чем профессия "разведка".

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев