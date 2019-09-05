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Разведчик-нелегал: как не оказаться "под колпаком"

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В работе разведчика главное — находить контакт с нужными людьми, уметь правильно построить разговор, вывести его на нужную тему, и при этом не выделяться. А как обсудить с напарником секретные вопросы?… Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала разведчик-нелегал с 20-летним стажем, полковник Службы внешней разведки в отставке и писатель Елена Вавилова.


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— Елена, четверть века вы приезжали в Россию как иностранные туристы. Вы видели как бы со стороны изменения, которые происходят в России. Как вы к ним относились?

— В 1990-е годы было просто обидно за страну, что были неблагоприятные условия для людей. Конечно, мы переживали. Чем могли, мы помогали родственникам. Потом мы видели, что жизнь все-таки улучшается. И даже уже после нашего возвращения ситуация изменилась к лучшему. Облик Москвы и других городов сильно изменился.

И многие аспекты жизни, которые раньше считались чисто западными, у нас сейчас есть. То есть разница между тем, как там живут люди и как здесь, в общем-то сейчас небольшая. Поэтому даже для наших детей это был не такой разительный контраст. Они нашли много интересного здесь и даже считают, что Москва — намного интереснее, чем европейские столицы или американские города.

— Вы с мужем все эти годы — 25 лет — говорили практически всегда только на английском языке?

— Ну точно не на русском.

— Совсем не было мест, где вы могли спокойно поговорить? А как вы обсуждали свои рабочие моменты?

— Да, это — сложность, безусловно. Во-первых, нельзя было говорить явно, можно было только как-то завуалировано. Но если нужно было что-то обсудить в плане выполнения задания, мы искали возможность пойти туда, где нас бы не смогли подслушать, установить устройство. Это…

— Магазины, рынок?

— Нет. Магазины не очень подходят.

— Ванная?

— Ванная тоже.

— А при включенной воде?

— В доме — вообще никогда. В машине тоже — нет. И даже в ресторанах, где, в принципе, можно на расстоянии уловить какие-то звуки, нет. Подходит, например, пробежка в лесу. Вот это — более-менее нормальная ситуация, где можно было остановиться на лужайке и что-то обговорить. Прогулка в парке, когда дети, например, играют на детской площадке, мы естественным образом, как все родители стоим в сторонке, наблюдаем и о чем-то говорим. Вот эти моменты, в принципе, позволяли обсуждать.

— А в толпе? Считается, что там, где много шума, легче быть не услышанным…

— В толпе трудно контролировать каждого человека. Хотя, конечно, мы знали, что никто за нами специально не следит, иначе бы мы это видели, естественно, замечали. Но тем не менее, это все-таки опасно, ведь ты не знаешь, кто там мимо проходит. Поэтому лучше — нет. С точки зрения шума, да, он заглушает. Но о важном и тайном нужно всегда говорить только вдвоем, без посторонних. Это — самый лучший вариант.

— У вас с супругом было много общих знакомых или в основном разные круги общения?

— Не совсем разные круги. Ведь мы работали вместе и очень хорошо дополняли друг друга. Сначала я знакомилась в одном кругу, он — в другом, а потом эти люди становились нашими общими друзьями. Это, в принципе, нормально. И это очень хорошо, когда есть такая возможность подойти с разных концов и завязать знакомство на бытовой почве.

Например, при посещении каких-то мероприятий я знакомилась с женщинами, а потом через них мы знакомились с их мужьями, которые были более, возможно, важны в нашей работе. И мы таким образом создавали общие знакомства. В принципе, это хорошо работает.

— Вам нужно было выводить разговор на какую-то тему. Вы начинали прямо говорить что-то о России или об интересующем вас предмете?

— Нет. О России — никогда, и свой интерес, естественно, не стоит показывать. Это было бы совершенно неправильно. Но ведь можно подойти к вопросу о России с каких-то других сторон. Например, взять всю Европу, Восточную Европу… А там уж они сами начнут говорить про Россию. В этом как раз смекалка должна быть и подход.

Ведь работа разведчика — интеллектуальная. Нужно продумать много, нужно подготовиться. А сам разговор может быть очень коротким. Главное, что он должен выглядеть естественно. Но минутному разговору иногда предшествует довольно глубокая работа. И опять же очень важно взаимодействие между нами.

Например, я начинаю говорить на какую-то тему, а муж подхватывает и продолжает в нужном русле. И так мы дополняем друг друга. Это достаточно хороший прием. Но, естественно, никаких вопросов в лоб никто не задает. Нужно все это так умело обставить, чтобы человек даже не почувствовал, но при этом вызвать его на какой-то нужный разговор.

Это позволяет узнать его мнение, получить сведения о каких-то конкретных вопросах. Это не всегда срабатывает, кстати. Очень много бывает разочарований. И бывает, что ты столько сил потратил на то, чтобы до этого человека добраться, а потом он вдруг не идет на контакт с тобой. Такое случалось, конечно, достаточно часто.

Здесь главное — не разочаровываться и и не опускать руки. В этом — характер. У нас эти качества, я так поняла уже из опыта, были изначально. Но именно благодаря опыту они приумножились, стали более явными и сильными. И когда мы только начинали работать, прежде всего мы работали над собой. Надо было учиться правильно общаться, находить подход к людям для обсуждения каких-то вопросов с ними.

— Это, конечно, очень важно в работе разведчика, но это же и в обычной жизни важно, ведь мы все тоже хотим расти, хотим развиваться, заводить новых знакомых, обрастать связями.

— Конечно, это все — естественное поведение для человека. Разведчику важно, в первую очередь, не выделяться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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