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Сажаем вишню правильно: главные тонкости высадки вишни — как и где лучше

Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву

3:25
Садоводство

Посадка вишни — захватывающий и удивительно приятный процесс, который может принести вам вкусные и сочные ягоды каждый год. Однако для того, чтобы добиться успеха, необходимо правильно подготовиться и выполнить все шаги с большой ответственностью.

Сажать вишню следует в солнечном месте и на подготовленную почву
Фото: www.homefortheharvest. com/wp-content/uploads/2022/10/stella-cherry-tree-fruiting.jpg

Шаг 1: выбор подходящего места для посадки. Первым и самым важным шагом в высаживании вишни является выбор подходящего места для посадки. Вишня любит солнечные места, поэтому выберите участок с хорошим естественным освещением. Убедитесь, что место хорошо защищено от сильных ветров, так как ветер может повредить кроны молодых деревьев.

Шаг 2: выбор подходящего сорта вишни. Существует множество сортов вишни, и каждый из них обладает своими уникальными характеристиками и особенностями. Перед покупкой саженца рекомендуется изучить различные сорта и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Обратите внимание на сезон созревания, размер плодов и устойчивость к болезням.

Шаг 3: подготовка почвы перед посадкой. Хорошая подготовка почвы перед посадкой — залог успешного роста и развития молодого деревца. Очистите участок от сорняков и камней и проведите анализ почвы, чтобы определить её плодородность. При необходимости улучшите почву добавлением компоста или перегноя.

Шаг 4: правильная техника посадки вишни. Когда вы выбрали сорт и подготовили почву, настало время приступить к посадке. Глубина и ширина посадочной ямы зависят от размеров корневой системы саженца. Помните, что корни должны быть разложены равномерно и не перекручиваться. После посадки хорошо полейте растение.

Шаг 5: полив и уход за молодым деревом. Молодые саженцы вишни требуют регулярного полива, особенно в жаркое время года. Убедитесь, что почва вокруг деревца всегда влажная, но не застоявшаяся. Кроме того, удаляйте сорняки и поддерживайте чистоту около ствола.

Шаг 6: защита от вредителей и болезней. Вишни могут стать жертвой вредителей и различных болезней. Осмотрите регулярно свое дерево на предмет признаков поражения и примите меры по защите. Используйте органические средства борьбы с вредителями, чтобы избежать химических воздействий на растение.

Шаг 7: обрезка и формирование кроны вишни. Обрезка является важной частью ухода за вишней. Правильная обрезка помогает формировать красивую и компактную крону, способствует циркуляции воздуха и света, а также лучшему развитию дерева. Производите обрезку в начале весны или поздней осенью, когда дерево находится в состоянии покоя.

Шаг 8: удобрение для повышения урожайности. Для того чтобы получить обильный урожай сочных вишен, необходимо правильно удобрять дерево. Используйте органические удобрения, такие как перегной или компост, которые обогатят почву необходимыми питательными веществами. Удобряйте вишню весной и осенью, избегая подкормки в зимний период.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ВИШНЮ ВЕСНОЙ.Мой проверенный способ и 100% приживаемость.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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