Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе

За несколько последних дня в отставку подали губернаторы пяти регионов. По прощальным словам ясно, что их "ушли". Подковерные интриги во власти мало волнуют население, ему важно, чтобы человек соответствовал. Движется ли Кремль в верном направлении в своей кадровой политике?

Текущий момент

Россия сделает рывок в экономике, если будет рывок в регионах, а пока в донорах бюджета только несколько субъектов Федерации, руководители остальных вязнут в долгах, воруют для себя и окружения и совершенно не понимают "текущий момент". Политика Кремля для перелома ситуации не обнадеживает. Уже второй год идет весенне-зимнее обострение под названием "губернаторопад", который ощущается как кампанейщина и желание поставить перед выборами очередного "своего парня", который что-там сделает с элитами, и они, вдруг, начнут работать на общее благо.

За два прошедших дня в отставку подали Борис Дубровский, руководивший Челябинской областью. Вслед за Дубровским туда отправились Александр Бердников (Алтай) и Алексей Орлов (Калмыкия). Затем об отставке попросили глава Мурманской области Марина Ковтун и Оренбургской — Юрий Берг. Ковтун объяснила свое решение тем, что считает необходимым "обновление в высших эшелонах власти". Странная формулировка а-ля Назарбаев, достигшего многих успехов и политического долгожительства, в отличие от Ковтун, которая отметилась лишь использованием бюджетных средств в личных целях.

В политологических исследованиях указывается, что все эти губернаторы имели низкие оценки в рейтингах и на сентябрьских выборах не набрали бы большинства. Собственно, населению безразлично, откуда и с чьей подачи придет к нему губернатор, его мало трогают подковерные интриги кремлевских башен. Его волнует профпригодность человека. Отсюда вопрос, почему Белгородской, Орловской, Липецкой областям с губернаторами повезло, а вышеперечисленным — нет, хотя, например, с именем Дубровского связывались большие надежды.

Феномен Дубровского — обычное дело

Он возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве врио. В сентябре того же года победил на выборах, получив 86%. До этого он был отличным топ-менеджером двух крупнейших заводов — Магнитогорского комбината и Уралвагонзавода — типичный технический кандидат, на которых сегодня равняется Кремль. Но оказалось, что хороший губернатор — это не только хороший топ-менеджер, но еще и хороший политик и социальный работник, коими Дубровский так и не стал. Кроме того, на строительные подряды он привлекал знакомых по прошлой работе и даже стал участником антимонопольного расследования ФАС. При этом странным образом вырастала стоимость объектов, например, стоимость конгресс-холла на берегу реки Миасс вырослав три раза до 9 млрд рублей. Обычно "странность" объясняется просто — безбожно "пилят" бюджет.

Ему на смену сегодня пришел вице министра энергетики Алексей Теслер — то есть не заводской, а отраслевой топ-менеджер. Он выпускник Высшей школы государственного управления при РАНХиГС, которая проводила подготовку кадров Кремля до создания нынешнего детища руководителя АП Сергея Кириенко — конкурса "Лидеров России". Это только смена вывески, власть продолжает ставить на лояльные кадры, сейчас с упором на опыт госуправления. Вопрос, а получаются ли из этих людей губернаторы? Победители конкурса — сплошь люди из элит, уже обросшие своими знакомыми и обязательствами перед ними.

Нам нужны не топ-менеджеры, а "желтые жилеты"

А ведь главное недовольство населения сегодня — это отсутствие социальных лифтов и обратной связи. Вот, например, конкурс "русский Ниндзя". Ты силен — ты пришел, ты победил, а что, если ты умен — то, ты не придешь и не победишь? Получается так. Дело в том, что конкурс "Лидеры России" рассчитан не на ум, а на опыт. Отсюда второй вопрос. Не лучше ли предоставить населению выбирать достойных кандидатов из глубинки в своем регионе, а затем их обучать и направлять на конкурсы?

Например, общественный активист, условно говоря, из местных "желтых жилетов", сделает для своего региона намного больше, чем "зажравшийся капиталист" из топ-менеджеров. Управленческий опыт все же дело наживное, да и команду можно подобрать опытную, а вот социальным работником и политиком такой человек точно будет.

Ну, кто же вам в Кремле позволит, скажет читатель, непроверенных на лояльность к власти выдвигать? Да и сработается ли он с местными элитами, без связей-то? И в этом то вся и проблема — в губернаторах много лизоблюдов и приспособленцев, но мало патриотов своего региона, таких, которым бы люди поверили, ведь хорошего губернатора, как и хорошего президента создают неравнодушные люди, а не элиты. Если есть прямая и обратная связь, то тогда толк из губернатора будет.

Во всяком случае, эти, как модно сейчас говорить, "праймериз", будут прозрачным набором, и люди не будут спрашивать, каким боком пролез на врио губернатора Калмыкии человек, который переписал свою диссертацию на кандидата политических наук всего лишь заменив в ней слово Карачаево-Черкессия на Калмыкия. Кстати, во многих странах, например в Бразилии, такое нарушение является поводом не допустить кандидата к выборам на любом уровне.

Мнение экспертов

Как сказал "Правде.Ру" политтехнолог Дмитрий Фетисов, "в кадровых вопросах за последние 20 лет, ни один из подходов не идеален". Часто из неплохого министра не получался сильный губернатор, но Кремль ищет варианты, пытается совершать какие-то изменения в вопросах кадрового формирования, и этот факт сам по себе достаточно позитивен, отметил эксперт. "И со временем какая-то модель, может быть, даже более эффективная, чем конкурс "Лидеры России", будет сформирована" — уверен Дмитрий Фетисов. Праймериз из новичков с их последующим обучением эксперт называет "затратным способом". По его мнению, тот же конкурс "Лидеры России" не противоречат пожеланиям населения, а предоставляет возможность выбора любому желающему принять участие".

Со своей стороны руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев сказал для "Правды.Ру", что, "глядя на конкурс "Лидеры России", людям трудно поверить, что кадровые лифты действительно заработали, что они открыты для всех". А ведь "раньше и водитель такси мог стать губернатором", отметил эксперт. По его мнению, "конкурс не является доказательством того, что у нас нет кастовости", хотя он претендует на это. "А люди хотят увидеть среди управленцев людей из народа. Надо менять отношение к выборам управленцев, здесь надо показывать, как люди из народа идут избираться, становятся депутатами и так далее", — отметил Константин Калачев.

Хасиков как таран на кастовость?

Что касается назначения Бату Хасикова врио губернатором Калмыкии, то Константин Калачев считает, что "все уважаемые люди — плагиаторы в той или иной степени". В России не развит "институт репутации", а без диссертации не станешь уважаемым человеком, отметил эксперт. В данном случае "нужен был калмык и калмык известный, избираемый, калмык, за которого в Калмыкии проголосуют".

"Если господин Хасиков сможет сформировать с помощью, видимо, тех людей, которые его рекомендовали, команду, в которой будут люди, чьи профессиональные знания дополнят его незнания, то все в порядке", — отметил эксперт. "Конечно, печально, что репутация не играет роли. Но, с другой стороны, у каждой территории своя специфика. И что не прокатит в Москве, что плохо для Мурманска, хорошо для Калмыкии. И наоборот", — сделал вывод Константин Калачев.

Дмитрий Фетисов придерживается мнения, что Хасиков — эта фигура, "которая подбиралась индивидуально под регион", по критерию "равноудаленности от элит и выдвижения динамичного молодого драйвера, который может придать Калмыкии динамику". По его мнени, "кандидатуру можно назвать достаточно идеальной". Но опять же есть "риски, что Хасиков не сможет выстроить отношения с местными элитами и погрязнет в межэлитных конфликтах".

То есть, из этих замечаний экспертов можно сделать вывод, что кастовость, против которой они выступают, не только существует, она во многих случаях просто безнадежно устойчива. Но, вот интересно, Хасиков — это человек из народа?

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