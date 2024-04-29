"Цифровые двойники" появятся у российских заводчан: учёные создали передовую систему мониторинга

Российские учёные создали "цифрового двойника" рабочего на производстве

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Национального исследовательского университета ИТМО разработали передовую систему мониторинга для производственных предприятий, которая предназначена для повышения безопасности сотрудников и оптимизации работы оборудования.

Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта система, основанная на использовании сенсорной технологии и искусственного интеллекта, позволяет создавать цифровые профили как для сотрудников, так и для оборудования на производстве. Она включает в себя специально оснащенную спецодежду с легкими датчиками и обеспечивает передачу собранных данных через беспроводную сеть в центр обработки информации.

Артем Симаковский, лидер проекта, объяснил, что реализация системы позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение сотрудников и состояние техники, что существенно повышает безопасность работы и уменьшает риски возникновения несчастных случаев. Например, если сотрудник входит в опасную зону, система немедленно отправляет тревожное уведомление через датчик, встроенный в каску. Это позволяет предотвратить возможные травмы и остановки в работе оборудования, что важно для снижения финансовых потерь, сообщает ТАСС.

Кроме того, система обладает функциями автоматического учета рабочего времени и может легко адаптироваться к различным условиям производства. Она также анализирует состояние атмосферы на производстве, что способствует созданию здоровых и безопасных условий труда.