СМИ: губернатор Мурманской области написала заявление об отставке

Ряд СМИ сообщили о предстоящей отставке главы Мурманской области. Губернатор Марина Ковтун 18 и 19 марта находилась в Москве. По информации источников РБК, в понедельник она написала заявление об уходе с должности, а также была в Кремле.
Корреспонденту издания Марина Ковтун отказалась комментировать этот сюжет, порекомендовав следить за новостями в региональных СМИ.
"В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую", — сказала губернатор.
Также Марина Ковтун уточнила, что раньше среды "новостей не будет".
Ссылаясь на источники в окружении главы города Мурманска, "Интерфакс" также сообщает об отставке руководителя региона. При этом, пресс-служба правительства области подтвердить, либо опровергнуть данную информацию не смогла.
Руководитель пресс-службы правительства Заполярья Илья Денисов сообщил агентству, что Марина Ковтун действительно была в Москве, но воздержался от уточнения, входило ли в программу поездки посещение администрации президента.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Источник фото: Официальный сайт губернатора Мурманской области
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