В ужасе от туристов: вот почему местные жители не любят приезжих, которые причиняют им дискомфорт — эксперт по туризму

Александр Бандурин: туризм бывает избыточным

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму Александр Бандурин в беседе с Pravda. Ru отметил, что местные жители часто недовольны большим наплывов туристов.

Фото: Самофотосъемка by Онегаборг is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

"Я бы привёл яркие примеры — Барселона, Рим, Париж, где достопримечательности ограничивают доступ для того, чтобы туристы просто не наносили ущерб. В Таиланде в религиозные места тоже очень осторожно пускают иностранных туристов. В арабском мире религиозные святыни тоже категорически против иноверцев", — эксперт приводит примеры ограничения пребывания туристов в популярных у путешественников странах.

Причиной недовольства местных жителей Александр Бандурин называет дискомфорт, который приносят многочисленные путешественники.

"Ситуация характеризуется таким понятием как "избыточный туризм". Когда количество туристов намного превышает количество местных жителей и доставляет им дискомфорт. Ситуация типичная, потому что во многих местах ущерб от пребывания туристов гораздо больше, чем польза и доходы, которые получают местные сообщества, местное население", — рассуждает Александр Бандурин.

Одним из самых ярких примеров, когда местные жители перестали справляться с потоком туристов, стала карельская деревня Кинерма — одно из красивейших поселений в России. Селяне периодически просили закрывать от визитёров дорожный знак — указатель населённого пункта.

Село Кинерма. Деревни России