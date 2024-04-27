Чужая трава всегда зеленее: почему ваши рыбки меркнут в сравнение с соседскими

Эксперты ответили, почему соседские рыбки гораздо ярче

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда аквариумисты видят на фото привлекательных, ярких рыбок и желают завести таких же. Однако после покупки они обнаруживают, что рыбы дома выглядят гораздо тусклее.

Фото: Openverse by Library Lady Amy is licensed under CC BY 2.0

Давайте попробуем понять причины этого неприятного явления.

Фотошоп и обработка изображений

Интернет-магазины зачастую прибегают к этому приему, и это касается не только рыб. Если основная цель магазина — продать как можно больше товаров, а не завоевать доверие постоянных клиентов, изображения товаров будут неестественно яркими.

Фотошоп и фильтры могут преобразить серо-голубую рыбу в ультрамариновую, а бледно-розовую — в пурпурную.

Стресс после транспортировки

Безусловно, переезд — это стресс для рыб, который может вызвать их бледнение. Например, птеригоплихты могут побледнеть даже от внезапного включения света ночью. Иногда рыбы теряют свой яркий цвет на несколько дней или недель после стресса.

Различия у поставщиков

Один и тот же вид рыб может выглядеть по-разному у разных продавцов. Например, голубые гурами могут быть светло-голубыми в одном месте и ярко-голубыми в другом, что часто зависит от методов выращивания конкретного селекционера. Если ваш знакомый купил красивых гурами у одного продавца, лучше обратиться к тому же поставщику.

Корм

Качество корма также влияет на окрас рыб. Если питание ограничивается дешевым кормом, например, гаммарусом, то яркость окраса снижается. Разнообразное питание, богатое витаминами, а также специализированные корма, усиливающие окрас, могут дать заметные результаты уже через две недели.