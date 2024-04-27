Крошечные куриные яйца категории С3: в магазинах Омска появился не совсем стандартный продукт

Необычный продукт появился на прилавках супермаркетов в Омске — куриные яйца маленького размера (категория С3). Выпускаются они в упаковке по 30 штук, производят продукт на Любинской птицефабрике, пишет gorod55.ru.
Омичи заметили оригинальный товар в магазине Eurospar. Упаковка весом от 35 до 44,9 г стоит около 173 рублей.
Пока продукцию поставляют небольшими партиями, чтобы отследить спрос.
Как отметила коммерческий директор торговой сети "Холлифуд" (в нее входит в том числе и SPAR) Ирины Кропоткиной, несут эти яйца совсем молодые курицы, пока покупатели их активно разбирают.
Ранее ФАС России призвала продавцов сдерживать цены на яйца в преддверии Пасхи.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.