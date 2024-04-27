Крошечные куриные яйца категории С3: в магазинах Омска появился не совсем стандартный продукт

В магазинах Омска появились очень маленькие куриные яйца

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Необычный продукт появился на прилавках супермаркетов в Омске — куриные яйца маленького размера (категория С3). Выпускаются они в упаковке по 30 штук, производят продукт на Любинской птицефабрике, пишет gorod55.ru.

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Омичи заметили оригинальный товар в магазине Eurospar. Упаковка весом от 35 до 44,9 г стоит около 173 рублей.

Пока продукцию поставляют небольшими партиями, чтобы отследить спрос.

Как отметила коммерческий директор торговой сети "Холлифуд" (в нее входит в том числе и SPAR) Ирины Кропоткиной, несут эти яйца совсем молодые курицы, пока покупатели их активно разбирают.

Ранее ФАС России призвала продавцов сдерживать цены на яйца в преддверии Пасхи.